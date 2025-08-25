Obavijesti

Zabranitelj Genda na prosvjedu u Benkovcu se žalio na festival, mučio ga i film o Reihl Kiru

Nediljko Genda sa skupa u Benkovcu je govorio da odgoda ne mijenja njihov stav, žalio se na izložu Rona Haviva, ali i film Mirotvorac o ubijenom Josipu Reihl Kiru, no nije komentirao pjesme koje mu pjeva kći

Na Trgu dr. Franje Tuđmana u Benkovcu okupilo se večeras stotinjak prosvjednika i branitelja unatoč tome što je festival “Nosi se” otkazan. Prosvjednici su izrazili nezadovoljstvo programom i gostovanjem redatelja Olivera Frljića te drugih autora. Nediljko Genda je ispred okupljenih istaknuo da odgoda festivala ne mijenja njihov stav.

- Mišljenje je da Oliver Frljić sa svojim suradnicima i svojim predstavama kad se se vadi hrvatska zastava iz ženskog spolovila to je ruganje s hrvatskom državom, a hrvatska država je stvorena na hrvatskim braniteljima i mi to nećemo dozvoliti. Zato smo večeras tu da pošaljemo Oliveru Frljiću poruku i Igoru Šuljiću, da mladi koji daju podršku braniteljima, da je to najveći poraz hrvatske države. To je sramota da takvi ljudi hoće neki nešto prezentirati i mijenjati povijest o Domovinskom ratu - poručio je Genda.

Osvrnuo se i na cjelokupni festivalski program. Posebno mu smeta film “Mirotvorac” redatelja Ivana Ramljaka, nagrađen Zlatnom arenom u Puli, o ubijenom policijskom načelniku Josipu Reihl Kiru.

- Cijeli program me smeta. Danas je trebao biti taj film, a hoće se prikazati da su njega ubili hrvatski branitelji i da su ratni zločinci. A gdje su drugi ratni zločinci, tko je radio druge istrage? – pitao je Genda.

Problematičnim smatra i izložbu fotografija Rona Haviva, svjetski poznatog fotografa ratova na Balkanu.

- To je fotografija iz Bijeljine. Tamo ju je trebalo prikazati, ne u Benkovcu - dodao je Genda, svodeći zločine isključivo na lokalnu razinu.

Genda tvrdi da nije prijetio zabranom održavanja festivala, ali je najavio dolazak prosvjednika.

Juraj Aras, umjetnički direktor festivala danas se oglasio o odgodi festivala i poručio da je "problematično je to što je Benkovac, kao mala sredina, postao bojno polje" i da je rizik prevelik.

- Ja nisam protiv zabrana, svak ima pravo na svoje mišljenje, ali on se boji da sam ja organizirao Torcidu, Tornado, a nisam. Rekao sam mu da slobodno održi festival, ali mi ćemo doći pjevati. Iskreno nisam baš ja znao tko je Oliver Frljić, ali sam ja upoznao javnost s njime zbog ruganja s hrvatskom državom  - poručio je Genda i rekao da to neće dozvoliti. 

No, nije uspio objasniti zašto mu smeta film o ubijenom Reihl Kiru, ali mu ne smetaju Cecini stihovi.

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala
