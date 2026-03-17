UŽASNA PREDVIĐANJA

Zabrinjavajući podaci: Iranski rat mogao bi gurnuti čak 45 milijuna ljudi u veliku glad

Piše HINA,
Američko-izraelski napadi na Iran, koji su započeli 26. veljače blokirali su ključne rute za humanitarnu pomoć, odgodivši dopremu pošiljaka koje spašavaju živote u nekim od najtežih svjetskih kriza.

Deseci milijuna ljudi suočit će se s glađu nastavi li se rat u Iranu do lipnja, pokazala je analiza Svjetskog programa za hranu (WFP) objavljena u utorak. 

Predviđa se da će dodatnih 45 milijuna ljudi biti izloženo gladi zbog porasta troškova hrane, nafte i dostave, što će globalno povećati broj potrebitih iznad trenutačne rekordne razine od čak 319 milijuna, rekao je novinarima u Ženevi zamjenik izvršnog direktora Svjetskog programa za hranu Carl Skau.

MOJTABA HAMNEI Pojavila se navodna poruka iranskog vođe: 'SAD i Iran moraju pasti na koljena'
Pojavila se navodna poruka iranskog vođe: 'SAD i Iran moraju pasti na koljena'

"Ovo bi globalnu razinu gladi dovelo do rekordnog stupnja i to je strašna, strašna perspektiva. Već i prije ovog rata bili smo u savršenoj oluji u kojoj glad nikada dosad nije bila tako velika i izražena kao danas u brojčanom smislu i po težini problema", rekao je.

Dodao je i da su od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. veljače troškovi dostave porasli za 18 posto te da je dio dostava morao biti preusmjeren.

Dodatni troškovi dolaze uz velike rezove u potrošnji WFP-a, jer se donatori više fokusiraju na obranu, pojasnio je Skau. 

Pojavila se poruka iranskog vođe Mojtabe. Izrael tvrdi: Ubili smo dva važna iranska čovjeka
IZ MINUTE U MINUTU

Pojavila se poruka iranskog vođe Mojtabe. Izrael tvrdi: Ubili smo dva važna iranska čovjeka

Značajna izraelska kopnena ofenziva u Libanonu mora se spriječiti jer bi mogla imati razorne humanitarne posljedice, rekle su u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.
Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'
NESLANA ŠALA

Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'

Ulicu Viktora Vide u Zadru na internetu se može pronaći pod nazivom Kur*ina od ceste. Netko joj je promijenio ime. Mještani se smiju: ‘Ulica je stvarno bila loša...’
OBA SU PALA Jedan na granici s Hrvatskom imao hrpu gotovine, drugi kožu mrtvog medvjeda!
CARINICI U ŠOKU

OBA SU PALA Jedan na granici s Hrvatskom imao hrpu gotovine, drugi kožu mrtvog medvjeda!

Carinska uprava podsjeća da su putnici pri ulasku u EU dužni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura i više, ali i da je strogo zabranjen unos i izvoz zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta

