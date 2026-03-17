Zabrinjavajući podaci: Iranski rat mogao bi gurnuti čak 45 milijuna ljudi u veliku glad

Deseci milijuna ljudi suočit će se s glađu nastavi li se rat u Iranu do lipnja, pokazala je analiza Svjetskog programa za hranu (WFP) objavljena u utorak.

Američko-izraelski napadi na Iran, koji su započeli 26. veljače blokirali su ključne rute za humanitarnu pomoć, odgodivši dopremu pošiljaka koje spašavaju živote u nekim od najtežih svjetskih kriza.

Predviđa se da će dodatnih 45 milijuna ljudi biti izloženo gladi zbog porasta troškova hrane, nafte i dostave, što će globalno povećati broj potrebitih iznad trenutačne rekordne razine od čak 319 milijuna, rekao je novinarima u Ženevi zamjenik izvršnog direktora Svjetskog programa za hranu Carl Skau.

"Ovo bi globalnu razinu gladi dovelo do rekordnog stupnja i to je strašna, strašna perspektiva. Već i prije ovog rata bili smo u savršenoj oluji u kojoj glad nikada dosad nije bila tako velika i izražena kao danas u brojčanom smislu i po težini problema", rekao je.

Dodao je i da su od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. veljače troškovi dostave porasli za 18 posto te da je dio dostava morao biti preusmjeren.

Dodatni troškovi dolaze uz velike rezove u potrošnji WFP-a, jer se donatori više fokusiraju na obranu, pojasnio je Skau.