Zadar: Uhićen Ukrajinac koji se lažno predstavljao kao liječnik

Policija je kazneno prijavila i predala u pritvor 29-godišnjeg Ukrajinca kojeg sumnjiče da je, lažno se predstavljajući kao liječnik, od 88-godišnjaka izmamio 10.000 eura za hitno liječenje člana obitelji, izvijestila je Policijska uprava zadarska. Prijevara je započela 13. veljače, kada je muškarac telefonom nazvao 88-godišnjaka i doveo ga u zabludu. Žrtva je povjerovala u priču o stradalom rođaku u inozemstvu, podigla novac s računa i osobno ga predala 29-godišnjem Ukrajincu koji ga je čekao u Ulici Obala kneza Branimira u Zadru.

Oštećeni je shvatio da je prevaren tek nakon što je kasnije uspio kontaktirati obitelj, o čemu je odmah obavijestio policiju.

Osumnjičeni je uhićen u utorak na području Ličko-senjske županije nakon opsežnog kriminalističkog istraživanja zadarske policije i Službe kriminalističke policije. Protiv uhićenog 29-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru, kažu u policiji.