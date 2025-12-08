Obavijesti

NOVI VRTIĆI, ŠKOLE...

Zadar za 2026. izglasao najveći proračun u povijesti grada u vrijednosti 194,5 milijuna eura

Zadar: Predstavljanje prijedloga Proračuna Grada Zadra za 2026. godinu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Gradonačelnik Erlić najavio više vrtića, škole, domove za starije, ulaganja u sport i posebna sredstva za otoke, kao i povećanje plaća u Gradskoj upravi za 23 posto.

Gradsko vijeće Zadra u ponedjeljak je izglasalo proračun za 2026. godinu „težak“ 194,5 milijuna eura, što je 22,7 posto više nego lani, istaknuo je gradonačelnik Šime Erlić.

Za proračun je glasalo 16 vijećnika, uz HDZ-ove i četvero oporbenih vijećnika, dvoje iz stranke DOMiNO te dvoje nezavisnih.

Zadar je godinama bio u nezavidnoj situaciji, od grada koji je posljednji ili nikako donosio proračun, sada imamo najveći proračun u povijesti grada. U proračun su uvršteni projekti koji podižu kvalitetu života, kao i potrebe mladih, obitelji, sportaša, kulturnjaka, gospodarstvenika i umirovljenika, rekao je Erlić.

Zadar će izdvajati dva milijuna eura na godinu za isplatu dodatka umirovljenicima, gradit će se domovi za starije, sedam vrtića, škole, ulagat će se u sportsku infrastrukturu i priuštivo stanovanje.

Prvi put Zadar je osigurao posebna sredstva za otoke koji administrativno pripadaju gradu, a riječ je o više od tri milijuna eura za niz projekata.

Erlić je poručio kako vjeruje da će ostvariti sve što je obećao u kampanji, od nastave u jednoj smjeni i mjesta u vrtiću za svako dijete, preko brige za mlade i obitelji, za što je u proračunu osigurano oko četiri milijuna eura, do ozelenjivanja cijeloga grada.

Također je u pripremi dokumentacija za restauraciju i obnovu crkve sv. Donata i Foruma, u planu je i Muzej Domovinskog rata.

S novim proračunom rast će i plaće zaposlenicima Gradske uprave, koje su trenutno među najnižima u usporedbi s većim gradovima.

Planiramo povećanje za 23 posto za djelatnike Gradske uprave. Smatram to realnim povećanjem, u skladu s mogućnostima, ali i s inflacijom, kaže Erlić.

