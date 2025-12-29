Branitelj optuženog, odvjetnik u Zadru Lovre Vitlov nije još komentirao slučaj, no može se očekivati kako će podnijeti žalbu na presudu...
Zadarski profesor (51) osuđen na šest godina zatvora zbog spolnog zlostavljanja djeteta
Zadarski profesor glazbenog odgoja (51), optužen za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina, proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora od šest godina, odlučilo je nepravomoćnom presudom sudsko vijeće Županijskog suda u Šibeniku, prenosi Zadarski list.
Optuženiku je produljen istražni zatvor u kojem se nalazi još od veljače 2024., kada je i uhićen. Suđenje je, zato što su u slučaj uključeni maloljetnici, bilo zatvoreno za javnost.
- U predmetnom slučaju donesena je nepravomoćna presuda, objavljena 23. prosinca 2025., kojom je optuženik proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od šest godina te je optuženiku produljen istražni zatvor, rekao je glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku sudac Branko Ivić za Zadarski list.
S obzirom da se 51-godišnji profesoru trenutku izricanja presude nalazio u istražnom zatvoru te mu je izrečena kazna zatvora dulja od pet godina, sukladno Zakonu o kaznenom postupku automatski mu je produljen istražni zatvor. Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju stranke imaju pravo žalbe o kojoj odlučuje Visoki kazneni sud.
Branitelj optuženog, odvjetnik u Zadru Lovre Vitlov nije još komentirao slučaj, no može se očekivati kako će podnijeti žalbu na presudu.
Zbog najboljeg interesa djece, svih žrtava i eventualno mladih počinitelja kažnjivih radnji, svi podaci iz postupaka ovakve vrste podliježu strogim pravilima tajnosti, te se sukladno zakonu ne mogu otkrivati dodatne informacije o predmetu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+