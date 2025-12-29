Zadarski profesor (51) osuđen na šest godina zatvora zbog spolnog zlostavljanja djeteta

Zadarski profesor glazbenog odgoja (51), optužen za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina, proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora od šest godina, odlučilo je nepravomoćnom presudom sudsko vijeće Županijskog suda u Šibeniku, prenosi Zadarski list.

Optuženiku je produljen istražni zatvor u kojem se nalazi još od veljače 2024., kada je i uhićen. Suđenje je, zato što su u slučaj uključeni maloljetnici, bilo zatvoreno za javnost.

- U predmetnom slučaju donesena je nepravomoćna presuda, objavljena 23. prosinca 2025., kojom je optuženik proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od šest godina te je optuženiku produljen istražni zatvor, rekao je glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku sudac Branko Ivić za Zadarski list.

S obzirom da se 51-godišnji profesoru trenutku izricanja presude nalazio u istražnom zatvoru te mu je izrečena kazna zatvora dulja od pet godina, sukladno Zakonu o kaznenom postupku automatski mu je produljen istražni zatvor. Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju stranke imaju pravo žalbe o kojoj odlučuje Visoki kazneni sud.

Branitelj optuženog, odvjetnik u Zadru Lovre Vitlov nije još komentirao slučaj, no može se očekivati kako će podnijeti žalbu na presudu.

Zbog najboljeg interesa djece, svih žrtava i eventualno mladih počinitelja kažnjivih radnji, svi podaci iz postupaka ovakve vrste podliježu strogim pravilima tajnosti, te se sukladno zakonu ne mogu otkrivati dodatne informacije o predmetu.