Obavijesti

News

Komentari 5
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Zadarski profesor (51) osuđen na šest godina zatvora zbog spolnog zlostavljanja djeteta

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zadarski profesor (51) osuđen na šest godina zatvora zbog spolnog zlostavljanja djeteta
Zadar: Mirni skup podrške Filipu Zavadlavu ispred zatvora | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Branitelj optuženog, odvjetnik u Zadru Lovre Vitlov nije još komentirao slučaj, no može se očekivati kako će podnijeti žalbu na presudu...

Zadarski profesor glazbenog odgoja (51), optužen za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina, proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora od šest godina, odlučilo je nepravomoćnom presudom sudsko vijeće Županijskog suda u Šibeniku, prenosi Zadarski list. 

Optuženiku je produljen istražni zatvor u kojem se nalazi još od veljače 2024., kada je i uhićen. Suđenje je, zato što su u slučaj uključeni maloljetnici, bilo zatvoreno za javnost.

HITNE SLUŽBE NA TERENU STRAŠNE SCENE Automobilom sletio s ceste pa udario u stup u V. Gorici: Jedan čovjek u bolnici
STRAŠNE SCENE Automobilom sletio s ceste pa udario u stup u V. Gorici: Jedan čovjek u bolnici

- U predmetnom slučaju donesena je nepravomoćna presuda, objavljena 23. prosinca 2025., kojom je optuženik proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od šest godina te je optuženiku produljen istražni zatvor, rekao je glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku sudac Branko Ivić za Zadarski list. 

S obzirom da se 51-godišnji profesoru trenutku izricanja presude nalazio u istražnom zatvoru te mu je izrečena kazna zatvora dulja od pet godina, sukladno Zakonu o kaznenom postupku automatski mu je produljen istražni zatvor. Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju stranke imaju pravo žalbe o kojoj odlučuje Visoki kazneni sud.

Branitelj optuženog, odvjetnik u Zadru Lovre Vitlov nije još komentirao slučaj, no može se očekivati kako će podnijeti žalbu na presudu.

Zbog najboljeg interesa djece, svih žrtava i eventualno mladih počinitelja kažnjivih radnji, svi podaci iz postupaka ovakve vrste podliježu strogim pravilima tajnosti, te se sukladno zakonu ne mogu otkrivati dodatne informacije o predmetu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...
AKO NE ZNATE ŠTO JE BILO

Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Nije ovo prvi put da Thompsonov tim prijeti tužbom jer nemaju suglasnost za koncert u prostoru u vlasništvu Grada. Već su jednom prošli tu borbu s Gradom Pulom, i izgubili
Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...
DESNICA U NEMOGUĆOJ MISIJI

Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...

Marko Perković Thompson na koncertu pozvao na legalno rušenje vlasti u Zagrebu, na izvanrednim ili redovnim izborima. Njegove poruke je podržao HDZ, ali u konstelaciji snaga, jedina opcija im ostaje referendum
Velika tuga u Virju: Preminula je djevojka (28) koja je cijelu Hrvatsku dignula na noge...
PAULA ŽELIMORSKI

Velika tuga u Virju: Preminula je djevojka (28) koja je cijelu Hrvatsku dignula na noge...

Paula se borila protiv iznimno rijetkog i agresivnog oblika raka (DSRCT), s kojim se prvi put susrela sa 16 godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025