Zadavio je srpsku misicu, tijelo joj samljeo u blenderu. Osudili ga na doživotnu kaznu zatvora

Marc Rieben (42), poduzetnik i sin uspješnog odvjetnika, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog svirepog ubojstva svoje supruge Kristine Joksimović (38), bivše finalistice izbora za Miss Švicarske. Zločin, čija je brutalnost šokirala Švicarsku i Europu, dogodio se u njihovoj obiteljskoj kući u Binningenu kraj Basela 13. veljače 2024. godine. Rieben je suprugu prvo zadavio, a zatim njezino tijelo raskomadao, dijelove samljeo u industrijskom blenderu i pokušao otopiti u kemikalijama.

Izričući presudu, sudac Daniel Schmid obratio se obitelji žrtve.

​- Postoje slučajevi koji fikciju pretvaraju u stvarnost. Ovaj slučaj je promijenio našu stvarnost. Nijedna sudska presuda ne može ispuniti prazninu koju ostavlja gubitak voljene osobe. Mi kao sud vas također nikada nećemo zaboraviti i nosit ćemo vas u svojim srcima - rekao je sudac.

Osim doživotne kazne, Riebenu je naloženo da isplati i znatnu novčanu odštetu. Njihovim dvjema kćerima, koje imaju pet i šest godina, mora isplatiti 100.000 švicarskih franaka, dok Kristininim roditeljima i sestri mora isplatiti ukupno 280.000 franaka.

Jezivi detalji zločina

Klupko strave počelo se odmotavati kada se Kristina nije pojavila u vrtiću po svoje kćeri. Njezin otac, zabrinut jer mu se nije javljala, otišao je do obiteljske kuće. Tamo ga je dočekao zet Marc Rieben, koji je satima glumio da ne zna gdje mu je supruga. S puncem i djecom je večerao, a dok je razgovarao s Kristininom majkom na telefon, njezin je otac pretraživao kuću. U vešeraju u podrumu, opisanom kao "izolirani bunker s debelim betonskim zidovima", pronašao je crnu vreću za smeće iz koje su virili plavi pramenovi kose. Otvorivši vreću, ugledao je odrubljenu glavu svoje kćeri.

Istragom su otkriveni stravični razmjeri zločina. Prema optužnici, sve je započelo svađom oko razvoda. Rieben je odbijao prihvatiti kraj braka, tražio je puno skrbništvo nad djecom i odbijao je Kristini pružiti financijsku potporu. U jeku svađe, zgrabio ju je za vrat, pritisnuo uza zid, a zatim je zadavio predmetom nalik vrpci. Obdukcija je pokazala da je imala i brojne druge ozljede, poput posjekotina po licu, masnica po tijelu, a dio kose bio joj je iščupan.

Nakon što ju je ubio, njezino je tijelo raskomadao koristeći ubodnu pilu, nož i vrtne škare. Istražitelji su utvrdili da je dijelove tijela samljeo u blenderu, a druge pokušao otopiti u kemijskoj otopini, a sve dok je na mobitelu gledao videozapise s YouTubea. Jedini organ koji je "pažljivo uklonio" bila je njezina maternica, zbog čega je tužiteljstvo dodalo i rijetku optužbu za skrnavljenje mrtvog tijela.

'Idealni suprug' s narcisoidnim poremećajem

Na suđenju je Rieben pokušao prikazati sliku brižnog oca i muža, a njegov ga je odvjetnik opisao kao "idealnog supruga". I sam se ubojica, jecajući, obratio sudu.

​- Svojoj sam obitelji nanio neizmjernu patnju. Zašto? Zašto nisam mogao spriječiti da umre od moje ruke? Volio sam svoju suprugu svim srcem i vjerovao sam u našu zajedničku budućnost. Ono što sam učinio apsolutno je neoprostivo i preuzimam punu odgovornost. Duboko žalim i ispričavam se - rekao je. Tvrdio je da je njezina smrt bila "nesreća" i da ga je ona prva napala nožem.

Sudski vještak, profesor Frank Urbaniok, dijagnosticirao mu je narcisoidne osobine i opsesivno-kompulzivni poremećaj. Opisao ga kao "visoko racionalnog mislioca" s izraženom potrebom za kontrolom.

​- Kao sudski vještak radim 33 godine i nadzirao sam pet tisuća slučajeva. Vidio sam mnogo ljudi koji su počinili ubojstva intimnih partnera, ali nikada prije nisam vidio nešto ovakvo - posvjedočio je Urbaniok. Dodao je kako kod Riebena postoji značajan rizik od ponavljanja kaznenog djela.

U završnoj riječi, odvjetnica Kristininih roditelja pročitala je izjavu njezine majke.

​- Stojim ovdje kao majka koja je izgubila svoju kćer. Kao majka čijoj djeci njihova mama nedostaje svakoga dana. Bila je puna ljubavi, zaštitnički nastrojena prema svojoj djeci i davala im je sve. Samo mjesec dana nakon što je pokušala započeti novi život za sebe i svoju djecu, brutalno joj je oduzet život. Nijedna presuda ne može vratiti našu kćer. Ali može pokazati da je njezin život bio važan.