Obavijesti

News

Komentari 0
RASTU NAPETOSTI

Zračni promet pod pritiskom: Air France i KLM stopirali letove za Izrael i zemlje Bliskog Istoka

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zračni promet pod pritiskom: Air France i KLM stopirali letove za Izrael i zemlje Bliskog Istoka
FILE PHOTO: KLM planes parked at Amsterdam's Schiphol Airport, Netherlands | Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zbog rastućih napetosti u regiji otkazani letovi prema Izraelu, Dubaiju i Saudijskoj Arabiji, iako službena sigurnosna upozorenja – ne postoje

Admiral

Air France i nizozemski KLM privremeno su obustavili letove prema Izraelu, Dubaiju i Saudijskoj Arabiji, a otkazivanja će vrijediti najmanje do nedjelje. Kao razlog navode pogoršanu sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku i zabrinutost zbog mogućeg novog sukoba s Iranom, pišu The Times of Israel.

Obe zrakoplovne kompanije posluju unutar iste grupacije, Air France-KLM, a njihova odluka dolazi samo nekoliko dana nakon sličnog poteza Lufthansa Grupe. Njemački zračni div prošlog je tjedna odlučio ukinuti noćne letove prema Izraelu barem do kraja siječnja.

RASPLAMSALE SE TENZIJE Trumpova 'armada' krenula prema Iranu: 'Nadam se da je nećemo morati upotrijebiti'
Trumpova 'armada' krenula prema Iranu: 'Nadam se da je nećemo morati upotrijebiti'

Lufthansa Grupa uključuje više europskih prijevoznika – Lufthansu, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings. Otkazivanja su se poklopila s pojačanim vojnim angažmanom Sjedinjenih Američkih Država u regiji, u trenutku kada Washington prijeti Iranu zbog nasilnog gušenja nedavnih prosvjeda protiv režima.

Unatoč tome, službena sigurnosna upozorenja zasad nisu izdana. Ni europske ni izraelske zrakoplovne vlasti nisu objavile posebne restrikcije, a Izraelske obrambene snage u petak su poručile da nema promjena u sigurnosnim smjernicama za građane.

ANALIZA IVE GOLDSTEINA Iran, Sirija, Izrael: Ima li ikakve šanse da se na Bliskom istoku dogodi održivi mir?
Iran, Sirija, Izrael: Ima li ikakve šanse da se na Bliskom istoku dogodi održivi mir?

- Uoči subote želim poručiti svim građanima Izraela da je vojska potpuno spremna, i obrambeno i ofenzivno. Nema promjena u uputama Zapovjedništva domaće fronte - izjavio je glasnogovornik IDF-a, brigadni general Effie Defrin u obraćanju na platformi X, dodavši da će javnost biti odmah obaviještena ako do promjena ipak dođe.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'
HOTEL JE ZATVOREN

Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'

Bivši reprezentativac Šime Vrsaljko se povukao iz posla, a projekt se suočio s problemima koji su doveli do neisplate plaća, blokade tvrtke i prestanka rada hotela. Radnici su ostali bez posla
Gotovi pregovori. Sutra se nastavljaju. Zelenski otkrio: Čekamo odgovor s ruske strane
PRATITE NA 24SATA

Gotovi pregovori. Sutra se nastavljaju. Zelenski otkrio: Čekamo odgovor s ruske strane

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog
UMIJEĆE PREGOVARANJA

Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog

Prvi je tekst krovni okvir za cijeli paket, rekao je za Corriere hrvatski premijer Andrej Plenković. Zatim slijede tri ključna dijela. Najopasniji za Zelenskog u suštini predviđa prepuštanje Rusiji dijela Donbasa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026