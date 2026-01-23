Zračni promet pod pritiskom: Air France i KLM stopirali letove za Izrael i zemlje Bliskog Istoka

Air France i nizozemski KLM privremeno su obustavili letove prema Izraelu, Dubaiju i Saudijskoj Arabiji, a otkazivanja će vrijediti najmanje do nedjelje. Kao razlog navode pogoršanu sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku i zabrinutost zbog mogućeg novog sukoba s Iranom, pišu The Times of Israel.

Obe zrakoplovne kompanije posluju unutar iste grupacije, Air France-KLM, a njihova odluka dolazi samo nekoliko dana nakon sličnog poteza Lufthansa Grupe. Njemački zračni div prošlog je tjedna odlučio ukinuti noćne letove prema Izraelu barem do kraja siječnja.

Lufthansa Grupa uključuje više europskih prijevoznika – Lufthansu, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings. Otkazivanja su se poklopila s pojačanim vojnim angažmanom Sjedinjenih Američkih Država u regiji, u trenutku kada Washington prijeti Iranu zbog nasilnog gušenja nedavnih prosvjeda protiv režima.

Unatoč tome, službena sigurnosna upozorenja zasad nisu izdana. Ni europske ni izraelske zrakoplovne vlasti nisu objavile posebne restrikcije, a Izraelske obrambene snage u petak su poručile da nema promjena u sigurnosnim smjernicama za građane.

- Uoči subote želim poručiti svim građanima Izraela da je vojska potpuno spremna, i obrambeno i ofenzivno. Nema promjena u uputama Zapovjedništva domaće fronte - izjavio je glasnogovornik IDF-a, brigadni general Effie Defrin u obraćanju na platformi X, dodavši da će javnost biti odmah obaviještena ako do promjena ipak dođe.