Zadnji vještak u slučaju Pitra bio je Dragan Primorac. On bi Dominica poslao u Ameriku

25. kolovoza kazneni progon ginekologa Predraga Đurića koji je ilegalno vodio porod Jasmine Križančić Pitre u KB Merkur gdje nije bio zaposlen, i Ive Balenovića, koji je tog 25. kolovoza 2007. godine bio dežurni liječnik, odlazi u konačnu zastaru. 24sata su već objavila cijelu kronologiju slučaja u kojem su sudila tri suca, svjedočilo je 13 svjedoka, osam vještaka, i određeno je 11 odgoda.

Pitali smo Općinski kazneni sud u Zagrebu može li se nešto učiniti po pitanju zastare jer je dio odgoda bio zbog pandemije, potresa i štrajka te je li uobičajena sudska praksa da se nalazi inspekcije ministarstava pobijaju ili uopće ne uzimaju u obzir. Ovo drugo je posebno relevantno u slučaju Pitra jer je Inspekcija teško optužila Đurića i Balenovića kao krivce za Dominicov invaliditet.

Podsjetimo, Inspekcija je utvrdila da su primijenili neprimjerene metode liječenja pri čemu su ozlijedili i majku i dijete, dali majci previše dripa i Dolantina, nisu na vrijeme pozvali pedijatricu, dva sata i 44 minute nalaza CTG-a koji je trebao pratiti Dominicove vitalne znakove, a nije, je falsificirano.

Sa Općinskog kaznenog suda u Zagrebu kažu da apsolutna zastara nastupa na Dominicov 17. rođendan, za manje od dva tjedna, i tu se ne može ništa.

- Nastavno na Vaš upit navodimo da je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu dana 12. srpnja 2011. podiglo optužnicu, broj K-DO-10075/09 protiv 1. okrivljenog Predraga Đurića i 2. okrivljenog Ive Balenovića, a radi počinjenja kaznenog djela iz čl. 249. st. 1. KZ/97, koja je optužnica izmijenjena dana 11. lipnja 2014. u smislu zakonskog opisa i pravne kvalifikacije kaznenog djela te je izmijenjenom optužnicom 1. i 2. okrivljenom stavljeno na teret počinjenje kaznenog djela iz čl. 181. st. 3. KZ/11. Dana 26. lipnja 2014. donesena je prvostupanjska nepravomoćna presuda kojom je 1. okrivljenom stavljeno na teret da je počinio kazneno djelo iz čl. 181. st. 3. KZ/11, a 2. okrivljeni kazneno djelo iz čl. 181. st. 1. KZ/11. Dana 07. srpnja 2015. Županijski sud u Zagrebu je presudom broj 10 Kž-359/15-8 ukinuo prvostupanjsku presudu i predmet vratio Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu na ponovno odlučivanje. Donošenjem prvostupanjske presude zastarni rokovi produljeni su za 2 (dvije) godine te apsolutna zastara kaznenog progona u konkretnom predmetu nastupa 25. kolovoza 2024. - stoji u prvom dijelu odgovora.

Drugi dio je još značajniji. Naime, nakon što je Županijski sud ukinuo prvu nepravomoćnu osuđujuću presudu za Đurića i Balenovića zbog nelogičnosti i međusobnog pobijanja prihvaćenih teza, krenulo je novo suđenje. A kako je par dana prije odluke o ukidanju te presude, vještakinja neuropedijatrica Ljiljana Cvitanović - Šojat sudu poslala podnesak u kojem mijenja svoje mišljenje i u kojem tvrdi da misli da Dominic ipak ima genetski poremećaj, ta teza ulazi u sudnicu za vrijeme drugog suđenja. I odjednom, nalaz Inspekcije Ministarstva zdravstva se stavlja pod upitnik. Narednih devet godina od pokretanja drugog postupka, utrošeno je na genetska vještačenja i rasprave o tim vještačenjima. Dominicova službena dijagnoza je i dalje ista kao i u nalazu Inspekcije. Prva dijagnoza genetskog poremećaja koju je Cvitanović - Šojat uvela je PEHO sindrom.

Taj sindrom nije do kraja istražen, a oba laboratorija, u Italiji i Sloveniji, zaključuju da Dominic nema mutaciju gena odgovornu za taj sindrom. Uz to, PEHO sindrom se razvije u prvih par tjedana ili mjeseci, a djeca s ovim stanjem umru između 13 i 15 godine života. Dominic je u ovakvom stanju od poroda. A uskoro će navršiti 17 godina. Vještačen je i na riječkom Medicinskom fakultetu, od strane prof. dr. sc. Igora Prpića i prof. dr. sc. Hermana Hallera, a u njemu nisu dali decidiran odgovor zbog čega je dječak teški invalid.

- Neurološko oštećenje djeteta može se pripisati neurodegenerativnom sindromu, PEHO sindrom, progresivnoj neurodegenerativnoj bolesti, a ne može se isključiti dodatna asfiksija tijekom porođaja kao razlog neurološkog oštećenja djeteta - stoji u zaključku nalaza.

Odvjetnici obitelji Pitra, Vesna Kovačević Fras i Branimir Tuškan, su na početku ponovljenog suđenja pred novim sudskim vijećem zatražili da se to vještačenje izdvoji iz spisa zbog toga što je ranije dr. Prpića bila angažirala obrana. No i taj nalaz opet ne daje direktan odgovor ima li Dominic genetski poremećaj, već koristi sintagmu 'može se pripisati', a spominje i da se ne može isključiti asfiksija, odnosno gušenje tijekom poroda. Upravo za tu asfiksiju, Inspekcija krivi Đurića i Balenovića. Nakon što su laboratoriji pokazali da nije PEHO sindrom, obrana se uhvatila za dva nespecifična oboljenja na genima koje su pronašli kod Dominica. Kod majke Jasmine nisu pronašli ništa, a otac Vanja ima mutaciju koja se može povezati s epilepsijom. Da razjasni ima li Dominic genetski poremećaj ili ne i da se jednom zauvijek ovaj kazneni postupak okonča presudom, doveden je kao vještak Dragan Primorac. I to 22. srpnja ove godine. Predložila ga je Ljiljana Cvitanović - Šojat, a prije ročišta su oboje bili na sastanku kod sutkinje, kako svjedoči Vanja Pitra. Dio njegovog iskaza je 24sata poslao sud.

- Tijekom dokaznog postupka provedeno je genetičko vještačenje po laboratoriju DanteGenomics iz Italije, koji nalaz je na raspravi dana, 22. srpnja 2024. vještačio prof. dr. sc. Dragan Primorac, a koji je nedvojbeno utvrdio:

„…da su patogene varijante gena CHD2 pronađene u regiji genoma sa velikim brojem ponavljanje istog nukleotida (adenina), te se takve regije korištenjem short-read sekvenciranja, što je radio Dante smatraju regijama niske pouzdanosti, (engl. low confidence regions) (slika 1), predlažem prije konačnog zaključka učiniti sekvenciranje primjenom nove tehnologije - metode long - read sekvenciranje. Ova tehnologija omogućit će visoku pouzdanost u analizi navedene regije, kao i regija drugih gena potencijalno povezanih sa kliničkom slikom pacijenta. Također, na temelju kliničke slike koja upućuje na fenotip nastao zbog mutacija u većem broju gena i/ili fenotip koji je nastao promjenama koje zahvaćaju veće regije unutar genoma preporučujem dodatno učiniti optičko matiranje genoma eng. Optical Genome Mapping- OGM ). Ova metoda je posebno korisna za detekciju strukturnih varijanti i promjena broja kopija (velike duplikacije i delecije) koje ne mogu biti detektirane metodom sekvenciranja cijelog genoma koji je korišten do sada. (Whole Genome Sequencing - WGS).“ - stoji u odgovoru suda.

Dakle, Primorac ne može dati decidirani odgovor je li u pravu Inspekcija Ministarstva zdravstva, svi vještaci koji tvrde da je Dominicu život uništen pri porodu i doktori koji Dominica liječe na temelju dijagnoze hipoksično-ishemijska encefalopatija ili pak Ljiljana Cvitanović - Šojat koja tvrda da je u pitanju genetski poremećaj. Njegova preporuka je da Dominica odvedu na vještačenje u SAD. A za to nema vremena.

Gospodina Primorca smo zvali dva dana za redom i poslali SMS, međutim, nije se javio pa nismo dobili njegov komentar.