Horor u Zaprešiću: Muškarac pretukao ženu, zatvorio se u garažu pa prijeto da će sve ubiti

Zagrebačka policije je izvijestila o nasilnom muškarcu koji je jučer navečer oko 22.15 sati u Zaprešiću izvrijeđao i fizički napao 58-godišnju članicu obitelji. Ženi je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena. Dolaskom policije na mjesto događaja, čovjek se zatvorio u garažu iz koje je verbalno prijetio da će ubiti sebe i njih.

Daljnjim postupanjem policijskih službenika, nekoliko sati nakon, muškarac je spriječen u svojoj namjeri te uz uporabu sredstava prisile, tjelesne snage i sredstava za vezivanje uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.





- Liječnička pomoć muškarcu je pružena u službenim prostorijama gdje je utvrđeno da nije ozlijeđen dok će mu daljnja liječnička pomoć biti pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi - priopćili su iz policije.