Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKO JE OZLIJEĐENA

Horor u Zaprešiću: Muškarac pretukao ženu, zatvorio se u garažu pa prijeto da će sve ubiti

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Horor u Zaprešiću: Muškarac pretukao ženu, zatvorio se u garažu pa prijeto da će sve ubiti
Foto: Istarska policija

Liječnička pomoć muškarcu je pružena u službenim prostorijama gdje je utvrđeno da nije ozlijeđen dok će mu daljnja liječnička pomoć biti pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, priopćili su iz policije

Zagrebačka policije je izvijestila o nasilnom muškarcu koji je jučer navečer oko 22.15 sati u Zaprešiću izvrijeđao i fizički napao 58-godišnju članicu obitelji. Ženi je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena. Dolaskom policije na mjesto događaja, čovjek se zatvorio u garažu iz koje je verbalno prijetio da će ubiti sebe i njih.

STRAVA U JARMINAMA Teška nesreća kraj Vinkovaca! Pretjecala biciklisticu (56) ispred raskrižja pa je udarila
Teška nesreća kraj Vinkovaca! Pretjecala biciklisticu (56) ispred raskrižja pa je udarila

Daljnjim postupanjem policijskih službenika, nekoliko sati nakon, muškarac je spriječen u svojoj namjeri te uz uporabu sredstava prisile, tjelesne snage i sredstava za vezivanje uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

0.45 GRAMA Prelog: Ukrala kozmetičke proizvode, policija joj pretražila kuću i pronašla marihuanu
Prelog: Ukrala kozmetičke proizvode, policija joj pretražila kuću i pronašla marihuanu



- Liječnička pomoć muškarcu je pružena u službenim prostorijama gdje je utvrđeno da nije ozlijeđen dok će mu daljnja liječnička pomoć biti pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi - priopćili su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Provjerite rezultate Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo održanog 30. rujna 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos fonda dobitaka i statistike o broju uplaćenih i dobitnih listića
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025