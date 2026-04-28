NAKON SMRTI IVANA LEKE

Zadranin Ante Šarić novi je čelnik Uprave Cromarisa

Piše HINA,
Predsjednikom Uprave Cromarisa, koju još čine Dane Desnica i Tin Rukavina, Ante Šarić imenovan je 24. travnja ove godine

Nakon smrti dosadašnjeg predsjednika Uprave Ivana Leke, Nadzorni odbor Cromarisa imenovao je člana uprave Antu Šarića novim predsjednikom Uprave, izvijestio je Cromaris u utorak. Predsjednikom Uprave Cromarisa, koju još čine Dane Desnica i Tin Rukavina, Ante Šarić imenovan je 24. travnja ove godine.

Šarić je rođen u Zadru 17. prosinca 1990., a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2015. godine.

U Cromarisu se zaposlio 2013. godine i radio na raznim poslovima u financijama i kontrolingu.

Godine 2021. preuzima funkciju rukovoditelja sektora financija, koji uključuje računovodstvo, riznicu i kontroling. Direktorom financija imenovan je 2024., čime, uz financije, preuzima i upravljanje odjelima nabave, EU fondova i ESG-a.

