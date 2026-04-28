Zadranin Ante Šarić novi je čelnik Uprave Cromarisa

Nakon smrti dosadašnjeg predsjednika Uprave Ivana Leke, Nadzorni odbor Cromarisa imenovao je člana uprave Antu Šarića novim predsjednikom Uprave, izvijestio je Cromaris u utorak. Predsjednikom Uprave Cromarisa, koju još čine Dane Desnica i Tin Rukavina, Ante Šarić imenovan je 24. travnja ove godine.

Šarić je rođen u Zadru 17. prosinca 1990., a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2015. godine.

U Cromarisu se zaposlio 2013. godine i radio na raznim poslovima u financijama i kontrolingu.

Godine 2021. preuzima funkciju rukovoditelja sektora financija, koji uključuje računovodstvo, riznicu i kontroling. Direktorom financija imenovan je 2024., čime, uz financije, preuzima i upravljanje odjelima nabave, EU fondova i ESG-a.