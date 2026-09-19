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NAJSPREMNIJI POLICAJCI

Zagorci rasturili Štit domovine: Čak tri interventna policajca iz Zagorja na tronu u Dubrovniku

Piše Helena Tkalčević,
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Zagorci rasturili Štit domovine: Čak tri interventna policajca iz Zagorja na tronu u Dubrovniku
Foto: PU krapinsko-zagorska
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U kategoriji veterana Specijalne policije domovinskog rata prvi je bio Krunoslav Ivanušec, dok su zagorski policajci Marko Haramina i Luka Špehar bili drugi i treći u kategoriji MUP-a

Krunoslav Ivanušec, Marko Haramina i Luka Špehar (IJP Zlatar) popeli su se na postolja na ovogodišnjem natjecanju "Štitu domovine Dubrovnik 2026.".

U kategoriji veterana Specijalne policije domovinskog rata najsnažniji, najvještiji, najizdržljiviji i najbrži od Buića u Župi Dubrovačkoj do Srđa bio je Krunoslav Ivanušec dok je drugoplasirani veteran bio Franjo Ileković, piše portal Ni zagorje malo.

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U kategoriji MUP-a prvi je bio Petar Volarević iz Interventne jedinice policije Dubrovnik, odmah iza njega bili su policajci iz Interventne jedinice policije Policijske uprave krapinsko-zagorske Marko Haramina, koji je drugi ušao u cilj i Luka Špehar, koji je osvojio treće mjesto.

U kategoriji stranaca ovogodišnji Štit domovine odnio je David Kummer, specijalac iz Austrije. Najspremnija policajka Hrvatske je Magdalena Oršić.

Natjecanje je okupilo policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, veterane Specijalne policije iz Domovinskog rata, pripadnike Hrvatske vojske te policijske službenike iz drugih država.

Ukupno 83 natjecatelja prolazilo je stazu dugu oko 30 kilometara od Buića u Župi dubrovačkoj do Srđa, trčanjem ili hodanjem uz pomoć kompasa i topografskih zemljovida, noseći pritom obaveznu opremu i naoružanje ukupne mase oko 10 kilograma, uz obavljanje složenih vojno-policijskih zadaća 

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Natjecatelji su tijekom natjecanja morali pokazati visoku razinu tjelesne spremnosti, izdržljivosti i vještina potrebnih za svladavanje različitih zahtjevnih zadaća.

- Ostvarenim rezultatima službenici Policijske uprave krapinsko-zagorske uspješno su predstavili svoju policijsku upravu na ovom natjecanju te pokazali svoju spremnost i izdržljivost - priopćila je krapinsko-zagorska policija i svojim policijskim službenicima čestitala na ostvarenim rezultatima i zaželjela mnogo uspjeha u budućim sportskim i profesionalnim izazovima.

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Komentari 3
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