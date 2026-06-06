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Zagorec opet u Zagrebu: Evo kako se rehabilitira general koji je opljačkao Domovinski rat

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 4 min
Zagorec opet u Zagrebu: Evo kako se rehabilitira general koji je opljačkao Domovinski rat
Zagreb: Svečani prijem povodom 35. obljetnice postrojavanja Zbora narodne garde i ustrojavanja Hrvatske vojske i policije | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Sasvim neopaženo, na vojnoj se proslavi ukazao čovjek koji je sinonim za posebne financijske operacije kada milijuni, a ponekad i dragulji, nestaju bez traga. Ili u nečijim džepovima. Novi Express otkriva detalje...

Fotografski objektivi prošloga su tjedna, na svečanom prijemu povodom 35. obljetnice postrojavanja Zbora narodne garde i ustrojavanja Hrvatske vojske i policije, ulovili jedno poznato lice, koje dugo nismo viđali u Hrvatskoj.

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Komentari 38
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