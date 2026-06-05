Vučić: Imamo najjaču ekonomiju na zapadnom Balkanu. Pričao sam s Plenkovićem

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se novinarima u Crnoj Gori nakon skandala s čarterom punim batinaša i ljudi s kriminalnim dosjeom.

Osvrnuo se na izjavu Manuela Macrona koji je rekao da je Srbija ključna zemlja na Balkanu, piše Telegraf.

- Imali smo dobre razgovore, bili su predsjednik Macron, kancelar Merz, gospođa Von der Leyen, imali smo veoma produktivan razgovor. Ja nikada nisam tako euforičan. Vjerujem da ćemo vidjeti napredak Srbije na europskom putu, i mi moramo na tome raditi. Ono što je rekao Macron, to je da svi primjećuju da je Srbija postala najjača ekonomija zapadnog Balkana, i veoma sam sretan zbog toga - rekao je Vučić nakon što je u srijedu izglasano izvješće Tonina Picule o Srbiji.

- Srbija ne može vjerodostojno tvrditi da je članstvo u EU strateški cilj dok kontinuirano potkopava demokratske standarde, zanemaruje ključne reforme i preporuke o izbornom integritetu te se ne usklađuje s vanjskom i sigurnosnom politikom EU. Put zemlje prema EU ostat će blokiran sve dok njezino političko vodstvo ne pokaže istinsku predanost vrijednostima i obvezama pristupanja - rekao je Tonino Picula.

Dodao je da je vodio razgovore s Edijem Ramom, ali i Andrejem Plenkovićem te da je cilj Srbije privući investicije.

– Dugo sam razgovarao s Edijem Ramom sinoć, s Plenkovićem. Za mene je najvažnije da osiguramo investicije, da se borim za interese građana Srbije, da ljudi u Srbiji vide da mogu živjeti bolje – naglasio je Vučić.

Avion pun čudnih ljudi

U fokusu je i dalje 'desant' na Tivat, a Nova.rs doznaje iz diplomatskih izvora, predstavnici europskih institucija, država članica i međunarodnih delegacija s velikim su iznenađenjem i nerazumijevanjem pratili događanja u Tivtu neposredno prije dolaska predsjednika Srbije.

Ocjenjuju da je dolazak sigurnosno spornih osoba na događaj visokog sigurnosnog rizika predstavljao krajnje neodgovoran potez, bez obzira na to tko je formalno stajao iza organizacije puta. Među europskim dužnosnicima postoji suglasnost da se ova tema javno ne komentira kako ne bi dodatno zasjenila samit, ali da će odgovori biti traženi tijekom bilateralnih razgovora s predsjednikom Srbije.