Zagovara prosječne plaće od 1000 eura, odbijanje migranata

Premda iz predsjedničinih usta ni kliještima ne možete izvući priznanje da je u predizbornoj kampanji, jer bi je to suočilo s prozivanjem za neopravdano trošenje javnog novca, očito je da je Kolinda Grabar Kitarović već odavno ušla u trku.

Njezina je platforma jasna: svima obećati sve. Velimiru Bujancu i publici njegove emisije ovih se dana zaklela da nikad neće potpisati Marakešku konvenciju o izbjeglicama, premda je tu konvenciju Hrvatska već prihvatila. Predsjednica zna da je publici “Bujice” ta konvencija nova crvena krpa pa im je odlučila povlađivati. Zato je “zaboravila” s koliko je entuzijazma o tom dokumentu govorila pred međunarodnom publikom. U intervjuu za Slobodnu Dalmaciju zaboravila je, pak, kako je sama, dok se natjecala za funkciju predsjednice, obećala radikalne reforme koje je obećala odmah provesti - smanjiti svoj ured za dvije trećine (sa 150 na 50 zaposlenih) što bi za zemlju naše veličine i ekonomske situacije bio sjajan primjer smanjenja javne potrošnje i demontaže glomazne birokracije, ali i ušteda. Obećala je i smanjiti troškove ureda za dvije trećine i izmjestiti ga u Visoku ili na neku drugu adresu. Ništa od toga nije uradila, no sad poziva Plenkovića da pokrene reforme zbog kojih će izgubiti izbore. Kolinda je, što je raširen običaj među hrvatskim političarima, “dobrovoljni davalac tuđe krvi”.

- Onaj političar koji bude spreman napraviti odlučne, pa i one nepopularne reforme, čak i po cijenu gubitka idućih izbora, dao bi najveći doprinos boljitku Hrvatske - rekla je predsjednica ne objašnjavajući zašto sama ne da primjer.

U listu ideja dodala je još jednu:

- Često mi ljudi govore: ‘Da barem imam 1000 kuna veću plaću, ostao bih u Hrvatskoj’. Kad bi prosječna plaća bila oko 1000 eura, mislim da bi se znatno smanjio broj odlazaka iz Hrvatske.

Mi mislimo da bi prosječne plaće od 5000 eura posve zaustavile egzodus i pretvorile Hrvatsku u zemlju aktivne imigracije, poput Irske. Samo, kako do tih plaća? To nije rekla. Ako je već radila demografsku strategiju, mogla je predložiti i katalog reformskih mjera iz kojeg bi se vidjelo tko će platiti koju cijenu. Makar, dakle, i izgubila izbore - no nije mislila na sebe kad je to rekla.