Zagreb ima 580 novozaraženih

S obzirom na jučerašnji dan kad smo imali 705 novozaraženih, danas je u glavnom gradu Hrvatske novih slučajeva ipak manje, dok je broj testiranih čak i veći

<p>U Gradu Zagrebu zabilježeno je 580 novih slučajeva zaraze, a testirano je 1953 ljudi, potvrdio je <strong>Zvonimir Šostar,</strong> ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.</p><p>- To je naša epidemiološka brojka, to su svi oni koji imaju prebivalište ili privremeno ili trajno boravište u Zagrebu, brojke s Nacionalnog stožera Civilne zaštite vjerojatno će za Zagreb biti manje, jer oni broje samo one koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu - rekao je Šostar.</p><p>Jučer je u Zagrebu bilo 705 novih slučajeva zaraze, a testirano je također više od 1900 ljudi. </p><p>- Maksimalno se trebamo uozbiljiti i držati svih mjera. Nosite maske, držite distancu i higijenu. Ako se ne budemo držali mjera, situacija će biti još gora - poručio je Zvonimir Šostar.</p><p>Uskoro opširnije... </p>