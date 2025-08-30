Obavijesti

Zagreb je središte književnosti: Stižu autori iz 19 zemalja Europe

Zagreb je središte književnosti: Stižu autori iz 19 zemalja Europe
Foto: Robert Anić/Pixsell

Na Festivalu ćemo govoriti o njezinoj najnovijoj knjizi 'Anima' u prijevodu Patricije Horvat u kojoj promišlja o životinjama i ljudima u balkanskim vrletima, ali i šire...

Zagreb će u prvih pet dana rujna još jednom biti središte svjetske književnosti. U goste nam dolaze velike književne zvijezde iz 19 europskih zemalja. Na više od 30 programa, uz simultani prijevod, više od 70 autorica i autora, prevoditeljica i prevoditelja, književnih kritičara i urednika razgovarat će o svojim i tuđim djelima, o svije­tu oko nas, o našim strahovima, smjehovima, čežnjama, bolima, radostima... Njihovi romani, knjige poezije, priče i eseji daju nam najbolju sliku svijeta jer fikcija je često istinitija od stvarnosti, a bez nje nema ni empatije ni čovjeka kao mislećeg bića. Osim nove lokacije, uvodimo i niz drugih novosti: besplatni programi odvijat će se svakodnevno u Knjižari Fraktura u prijepodnevnim satima, a poslijepodnevni programi, svakodnevno od ponedjeljka do četvrtka, njih čak osam, na tri pozornice zagrebačkog HNK. To su, naravno, glavna pozornica, foaje i tonska dvorana. Programi u HNK počinjat će u 17 sati i trajati do kasnih večernjih sati, a vrata za publiku bit će otvorena od 16.30 sati.

VIŠE OD 80 AUTORA 3 pozornice, brojni autori: Kreće 13. festival svjetske književnosti
3 pozornice, brojni autori: Kreće 13. festival svjetske književnosti

Svečano otvaranje održat će se večeras u 20 sati na velikoj pozornici HNK, gošća će biti slavna škotsko-bugarska spisateljica Kapka Kassabova. Kassabova je nagrađivana autorica nekoliko zbirki poezije, romana i proze. Na hrvatski su joj prevedene knjige "Granica. Putovanje na rub Europe" (za koju je, između ostalih, dobila nagradu Britanske akademije za globalnu kulturu razumijevanja, nagradu Škotska knjiga godine i nagradu Nicolas Bouvier), "Dvanaest minuta ljubavi: priča o tangu" i "Prema jezeru. Balkansko putovanje u sjeni rata i mira", koju je Fraktura objavila prošle godine, a za koju je dobila nagradu za najbolju stranu publicističku knjigu u Francuskoj i ušla u uži izbor poljske nagrade Angelus.

Na Festivalu ćemo govoriti o njezinoj najnovijoj knjizi "Anima" u prijevodu Patricije Horvat u kojoj promišlja o životinjama i ljudima u balkanskim vrletima, ali i šire. Osim nje, na Festivalu svjetske književnosti gostovat će brojni gosti iz inozemstva i Hrvatske iz više od 19 zemalja.

PROMO Zagreb postaje europsko središte književnosti: trinaesti Festival svjetske književnosti
Zagreb postaje europsko središte književnosti: trinaesti Festival svjetske književnosti

Jedan od njih je Fernando Aramburu, omiljeni autor i hrvatske publike, kojega je upoznala u prijevodima dvaju njegovih romana, koji su tom španjolskom piscu donijeli golemi uspjeh, kako kod čitatelja, tako i kod međunarodne kritike. Romani “Patria” i “Čiope” prevedeni su na više od trideset jezika, a Aramburuu su priskrbili brojna priznanja i nagrade. Prema romanu “Patria” snimljena je jedna od najuspješnijih TV serija ovoga desetljeća. A vi sad započnite novu književnu sezonu na najbolji mogući način, posjetite HNK u Zagrebu i Festival svjetske književnosti, između brojnih programa izaberite one za sebe, uživajte u vrhunskim piscima i odličnim razgovorima te čitajte knjige. (ds)

