3 pozornice, brojni autori: Kreće 13. festival svjetske književnosti

Više od trideset programa najvećega književnog festivala u Hrvatskoj ove će se godine odvijati na glavnoj pozornici, u foajeu, i u tonskoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta te u knjižari Frakture, organizatora festivala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:34 Sisak: Konferencija na kojoj je predstavljen ovogodišnji Star Film Festival | Video: 24sata/pixsell

Kapka Kassabova, autorica nekoliko zbirki poezije, romana i proze, u Hrvatskoj se proslavila knjigom "Granica. Putovanje na rub Europe" za koju je dobila i nagradu Britanske akademije za globalnu kulturu razumijevanja, nagradu Škotska knjiga godine i nagradu Nicolas Bouvier.

Među ostalim knjigama kojima je osvojila publiku su i "Prema jezeru. Balkansko putovanje u sjeni rata i mira", koju je Fraktura objavila lani, a za nju je Kassabova dobila nagradu za najbolju stranu publicističku knjigu u Francuskoj.

Autorica će na Festivalu govoriti o svojoj najnovijoj knjizi "Anima", koju je na hrvatski prevela Patricija Horvat, a u kojoj promišlja o životinjama i ljudima u balkanskim vrletima, ali i drugim temama, rekao je za Hinu glavni urednik Frakture Seid Serdarević.

Nakon otvorenja, u sljedeća četiri dana održavat će se po deset programa dnevno. Od toga će se po dva besplatna održavati u Frakturi u prijepodnevnim satima, a ostalih osam, od 17 do 21 sata na trima pozornicama HNK. Za Festival treba nabaviti dnevnu ulaznicu, s kojom je onda moguć ulazak na sve programe, napominje Serdarević dodajući da će se programi samo djelomično preklapati, i to unutar jedne zgrade, zbog čega će biti moguće popratiti uzastopne programe.

Zagreb: Yomi Adegoke gostovala na Festivalu svjetske književnosti | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dan uoči početka Festivala otvorit će se izložba Ante Magzana "Portreti pisaca" kustosice Leile Topić u Galeriji Kranjčar, koja će ostati otvorena do 5. rujna.

U ponedjeljak će se predstaviti pisac i inženjer Yamen Manai, ruski pjesnik, esejist i novinar Sergej Lebedev, zatim nizozemski Gerbrand Bakker, dobitnik Dublinske i drugih nagrada, te Miljenko Jergović.

U preostalim danima moderatori će razgovarati sa škotskom autoricom Sarom Gordan, austrijskim esejistom Karlom Markusom Gaussom, talijanskom autoricom Laurom Imai Messinom.

Gost festivala bit će i bosanskohercegovački glumac Feđa Štukan, koji se proslavio autobiografskim romanom "Blank", u kojemu govori o svome putu od rata, preko droge, do suradnje s poznatim holivudskim glumcima kao što je Angelina Jolie, ističe Serdarević. S Feđom Štukanom razgovarat će najnagrađivanija hrvatska pjesnikinja Monika Herceg.

Zagreb: Najavljen Festival svjetske književnosti | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Švicarsku autoricu Zoru del Buono, koja gostuje u srijedu, domaća je publika upoznala putem romana "Maršalica" u kojemu priča vlastitu obiteljsku sagu kroz 20. stoljeće, a u kojoj njezin predak spašava Josipa Broza.

Nastupit će i Boris Rašeta, španjolski autor Fernando Aramburu, a taj će dan festival zatvoriti Dvostruki portret Slavenke Drakulić i Sofi Oksanen, najavio je organizator.

Završnu večer, 4. rujna, obilježit će razgovori s Antom Tomićem i Alidom Bremer, makedonskom književnicom Rumenom Bužarovskom i albanskim autorom Arianom Lekom.

Festival zatvara Leïla Slimani, francuska dobitnica Goncourta za knjigu "Uspavanka" 2016. Slimani je ambasadorica frankofonije, kaže Serdarević, a taj joj je naslov dodijelio predsjednik Emmanuel Macron, te je jedna od najznačajnijih i najprevođenijih francuskih autorica. Autorica je i knjige eseja i romana "U vrtu čudovišta" (2014.) i trilogija "U zemlji drugih" (2020.) čiji posljednji dio, roman "Ponijet ću vatru", uskoro izlazi u izdanju Frakture i prijevodu Vlatke Tor.

Zagreb: Najavljen Festival svjetske književnosti | Foto: Robert Anic/PIXSELL

U sklopu festivala održat će se i program Pisac i njegov čitatelj, pri čemu se pod čitateljem misli upravo na prevoditelja, gdje će autori razgovarati s prevoditeljima njihovih knjiga. Goran Čolakhodžić, prevoditelj s rumunjskoga jezika razgovarat će s Alinom Nelegom uz moderiranje Luke Ostojića, zatim Željka Somun razgovarat će s albanskim autorom Arianom Lekom uz moderiranje Korane Svilar, a Anita Peti-Stantić sa slovenskim autorom Andrejem E. Skubicem, a taj će razgovor moderirati Jagna Pogačnik.

Spisateljice Ivana Sajko i Mima Simić razgovarat će o vremenu kada očekujemo kraj svijeta, s fokusom na novu knjigu Ivane Sajko "Zadnji dan mira" (Fraktura, 2025.), a razgovor će moderirati pisac i dramaturg Espi Tomičić.

Među simultanim prevoditeljima koji će omogućiti praćenje programa uživo su Hrvoje Hefer, Ines Meštrović, Mišo Grundler i drugi. Moderatori će, uz ostale, biti Ivana Peruško, Dino Pešut, Goran Gavranović, Korana Svilar, Magdalena Blažević, Luiza Bouharaoua i Ivana Bodrožić.