Zagreb pokreće novu kampanju o taksijima: Gostoljubiva vožnja

Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ) nastavlja kampanju informiranja građana i turista o taksi prijevozu u Zagrebu s ciljem zaštite i poticanja odgovornog ponašanja te doživljaja grada kao sigurne i gostoljubive destinacije, izvijestio je TZGZ u četvrtak.

Ponovo pokrenute aktivnosti u 2026. usmjerene na informiranje građana i turista o pravilima i preporukama vezanima uz uporabu taksi prijevoza u Zagrebu, nastavljaju se na prethodnu kampanju provedenu u studenome i prosincu prošle godine.

"S početkom nove turističke godine za grad, odlučili smo iznova aktivirati informativnu kampanju o taksi prijevozu. S obzirom na povremene neugodne situacije s kojima se suočavaju turisti i građani, kampanju smo proširili i nadogradili. Cilj je jasno i transparentno informirati turiste, građane i pružatelje usluga, o pravilima korištenja taksi prijevoza, potaknuti odgovorno ponašanje te dodatno doprinijeti dojmu Zagreba kao sigurne i gostoljubive destinacije", poručila je direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld.

Iz TZGZ-a objašnjavaju da autor vizualnog identiteta u ideji polazi od ravne linije kao simbola jednostavne i korektne taksi vožnje od točke A do točke B. Ta se linija na vizualima zapetljava i oblikuje slova koja tvore najčešće izraze zbunjenosti i razočaranja.

Sve se može vidjeti na web stranicama TZGZ-a www.infozagreb.hr, gdje su uz mnoge ostale dostupne i informacije o taksiju, o tome kako prepoznati licencirane taksi vozače te koje su standardne cijene taksi prijevoza u Zagrebu.

Kampanja se provodi dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku, na frekventnim lokacijama u užem središtu grada, u blizini bolnica i kolodvora, kao i u dolaznom prostoru Zračne luke Franjo Tuđman.