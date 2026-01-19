Obavijesti

Strujni krug: Taksistima i dostavnim službama 45 mil. eura poticaja za el. vozila

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Punjenje električnog automobila | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Natječaj je službeno otvoren 15. siječnja 2026., a riječ je o dosad najvećem poticajnom programu usmjerenom na elektrifikaciju voznog parka

Strujni krug, krovna udruga za električnu mobilnost u Hrvatskoj, pozvala je u ponedjeljak taksiste i dostavne službe da iskoriste javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje nabave električnih vozila, kojim je na raspolaganju ukupno 45 milijuna eura.

Natječaj je službeno otvoren 15. siječnja 2026., a riječ je o dosad najvećem poticajnom programu usmjerenom na elektrifikaciju voznog parka. Ukupni iznos od 45 milijuna eura raspoređen je po sektorima, pa je tako 22 milijuna eura namijenjeno autotaksi prijevoznicima, 20 milijuna eura dostavnim službama, dok je tri milijuna eura predviđeno za "car-sharing" i "rent-a-car" operatere, istaknuto je u priopćenju.

Iz udruge upozoravaju da, iako je maksimalna potpora po vozilu definirana do 9.000 eura, stvarni iznosi koje prijavitelji mogu ostvariti u praksi će biti niži. Naglašavaju da je razlog tome način izračuna potpore, koji se ne temelji na postotku cijene električnog vozila, već na razlici između cijene električnog vozila i administrativno određene cijene usporedivog vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem iste kategorije. Zbog toga se u većini slučajeva potpore kreću u rasponu od 4.000 do 6.000 eura po vozilu, napominju.

Ističu i da natječaj postavlja stroge uvjete vezane uz vozila koja se zamjenjuju. Prijavitelji moraju dokazati da je vozilo na fosilni pogon ostvarilo najmanje 30.000 kilometara godišnje u razdoblju od zadnje dvije registracije, pri čemu se ne priznaje višegodišnji prosjek niti iznimke zbog pauza u radu. Vlasnici koji već koriste električna vozila nisu obuhvaćeni ovim pozivom, zbog čega je za uspješnu prijavu nužna dobra priprema i precizna dokumentacija, kažu iz udruge.

Kako bi olakšao snalaženje u postupku prijave, Strujni krug će kroz svoju službenu Telegram grupu omogućiti članovima razmjenu iskustava, savjeta i provjerenih informacija iz prakse. U grupi će se moći pratiti koje su prijave prihvaćene ili odbijene, iz kojih razloga, u kojoj su fazi obrade te kojim redoslijedom se razmatraju, što će prijaviteljima pomoći da realnije procijene vlastite izglede i pravodobno reagiraju.

Cilj je učiniti cijeli proces što jasnijim, transparentnijim i jednostavnijim za sve zainteresirane, poručuju iz Strujnog kruga.

