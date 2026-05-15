Zagreb pozvao građane: Odlučite kako će izgledati Masarykova i Teslina

Nakon privremenog uređenja iz 2023. godine, Grad Zagreb pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarykovoj i Teslinoj ulici

U sklopu pripreme trajnog idejnog rješenja i proširenja pješačke zone u Masarykovoj i Teslinoj ulici, Grad Zagreb pozvao je Zagrepčane da sudjeluju u anketi kako bi, uz struku, i oni sami participirali u uređenju jednog od najprometnijih raskrižja u samom centru glavnog grada.

Nakon privremenog uređenja iz 2023. godine, Grad Zagreb pokreće trajno uređenje i proširenje pješačke zone u Masarykovoj i Teslinoj ulici, uključujući dijelove Preradovićeve i Gajeve ulice. Prostor istočno od Gundulićeve ulice bit će uređen kao cjelovita pješačka zona, dok će dio Masarykove zapadno od Gundulićeve postati zona smirenog prometa s više prostora za pješake.

"Kada smo Masarykovu, Staru Vlašku i malu Martićevu privremeno uredili kao pješačke zone, najavili smo da će uslijediti njihovo cjelovito i trajno preoblikovanje. Za Masarykovu i Teslinu sada pokrećemo proces u koji, uz struku, želimo uključiti i građane", istaknuo je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.

Građani mogu sudjelovati u anketi do 27. svibnja 2026. godine putem poveznice (https://zagreb.hr/anketa-pjesacka-zona).

Ankete, radionice i tribine sa stanarima

U sklopu pripreme idejnog rješenja otvorena je i anketa kako bi proces uređenja uključilo što veći broj građana, stanara, posjetitelja i drugih korisnika prostora. Uz anketu, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba provodi i druge participativne aktivnosti kako bi u izradu idejnog rješenja uključio zainteresirane dionike.

Proces obuhvaća stručne analize te pozivne radionice i tribine sa stanarima i drugim korisnicima prostora, na kojima se predstavljaju obuhvat i polazišta budućeg uređenja, a sudionici iznose stavove o postojećem funkcioniranju zone te prijedloge o mogućim sadržajima, načinima korištenja prostora i prioritetima koje smatraju važnima za budući razvoj.

Od kraja ožujka održane su radionice i tribine s predstavnicima gradske četvrti i mjesnog odbora, kulturnih ustanova, poslovnih korisnika, stanara te Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Pločnik Masarykove poznat je i po Lunarovim šarenim mačkama, podnom osliku koji je nastao 2023. povodom otvaranja nove pješačke zone, a potom je uklonjen zbog radova na obnovi plinovoda u Teslinoj. Nakon završetka radova Grad je najavio povratak oslika, a Lunar ga je ponovno iscrtao u rujnu 2025., što je iznova otvorilo pitanje kako u trajnom uređenju spojiti prometno rješenje, pješački prostor i prepoznatljivi urbani identitet lokacije.

