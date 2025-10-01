Zagreb je osvojio visoko drugo mjesto na ljestvici najsigurnijih gradova svijeta, nadmašivši metropole poput Singapura i Tokija
Zagreb proglašen najsigurnijim gradom u Europi, 2. u svijetu
Glavni grad Hrvatske, Zagreb, potvrdio je svoj status kao iznimno sigurna metropola osvojivši drugo mjesto na svijetu s visokom ocjenom sigurnosti od 78,51. Ovaj rezultat pozicionira Zagreb kao apsolutnog lidera u Europi, dokazujući visoku razinu kvalitete života i sigurnosti koju grad nudi svojim stanovnicima i posjetiteljima.
Prvo mjesto kao najsigurniji grad na svijetu za pješake zauzima Dubai, s izvanrednom ocjenom sigurnosti od 83,89. Njegova reputacija po pitanju sigurnosti i dobro održavanih javnih prostora čini ga globalnim liderom.
Vrh ljestvice čini raznolika mješavina gradova. Quebec City, Kanada, osvaja brončanu medalju s ocjenom 77,58. Azijska središta Singapur (4. mjesto) i Tokio (9. mjesto) također su se iznimno dobro pokazala, hvaljena zbog reda i niske stope kriminala.
Europski gradovi pokazuju snažan rezultat, sa 6 od 10 najboljih gradova smještenih na kontinentu, što odražava snažnu predanost stvaranju sigurnih i pristupačnih urbanih prostora.
Sigurnost kretanja gradom temelj je urbane kvalitete života. Ona potiče zdravlje, smanjuje ovisnost o automobilima i omogućuje stanovnicima i turistima da s povjerenjem istražuju.
Novo globalno istraživanje tvrtke Compare the Market AU ocijenilo je 90 gradova na temelju njihovih ocjena sigurnosti kako bi utvrdilo koje su lokacije najsigurnije za pješake.
