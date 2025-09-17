Obavijesti

U LIPNJU

Zagreb: Prosječna plaća 1.633 €

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Prosječna plaća 1.633 €
Od 1. siječnja euro postaje službena valuta u Hrvatskoj i nakon 29 godina zamijenit će kunu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Medijalna neto plaća za lipanj iznosila je 1.396 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za lipanj ove godine iznosila je 1.633 eura, što je nominalni pad za 1,2 posto u odnosu na svibanj, ali porast za 8,2 posto u odnosu na lipanj lani. Medijalna neto plaća za lipanj iznosila je 1.396 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za lipanj isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.397 eura.

Najniža plaća isplaćena je u proizvodnji kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 959 eura.

IZ JAVNE KASE Obitelji Kirin plaća je porasla od lani za oko 2400 €. Evo koliko imaju drugi gradonačelnici...
Obitelji Kirin plaća je porasla od lani za oko 2400 €. Evo koliko imaju drugi gradonačelnici...

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za lipanj na razini Hrvatske koja je iznosila 1.444 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 189 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za lipanj iznosila je 2.332 eura, što je pad za 1,3 posto u odnosu na svibanj, ali porast za 8,5 posto u odnosu na lipanj 2024. godine.

