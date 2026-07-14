ZAGREB Pukle dvije vodovodne cijevi u Dubravi i Trešnjevci

U utorak ujutro pukla je vodovodna cijev u zagrebačkoj ulici Oporovečki dol na području Dubrave. Kako javljaju iz Zagrebačkog holdinga, bez vode su mještani te ulice od kućnog broja 2 do 73.

- Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "VODA ZA PIĆE" - navode iz gradske tvrtke Vodovod i odvodnja.

U isto vrijeme pukla je i vodovodna cijev u Horvaćanskoj ulici pa su bez vode ostali svi od od kućnog broja 3 do 20. Radnici su već na terenu te bi se oba problema trebala sanirati danas do 15 sati.





- Molimo korisnike navedenog područja za razumijevanje i strpljenje - navode iz Holdinga.