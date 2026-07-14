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LJETNI PROBLEMI

ZAGREB Pukle dvije vodovodne cijevi u Dubravi i Trešnjevci

Piše Bogdan Blotnej,
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ZAGREB Pukle dvije vodovodne cijevi u Dubravi i Trešnjevci
Ilustracija/puknuće cjevovoda | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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- Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "VODA ZA PIĆE" - navode iz gradske tvrtke Vodovod i odvodnja

U utorak ujutro pukla je vodovodna cijev u zagrebačkoj ulici Oporovečki dol na području Dubrave. Kako javljaju iz Zagrebačkog holdinga, bez vode su mještani te ulice od kućnog broja 2 do 73. 

- Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "VODA ZA PIĆE" - navode iz gradske tvrtke Vodovod i odvodnja.

U isto vrijeme pukla je i vodovodna cijev u Horvaćanskoj ulici pa su bez vode ostali svi od od kućnog broja 3 do 20. Radnici su već na terenu te bi se oba problema trebala sanirati danas do 15 sati.

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- Molimo korisnike navedenog područja za razumijevanje i strpljenje - navode iz Holdinga.

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