GRADSKA SKUPŠTINA

Zagreb proširio pravo na besplatan prijevoz: Uključeni i učenici stariji od 18 godina

9. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba

Gradska skupština Grada Zagreba u četvrtak je jednoglasno, s 37 glasova, prihvatila izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi prema kojima će besplatni gradski prijevoz dobiti i učenici srednjih škola koji su navršili 18 godina, što do sada nije bio slučaj

''Nismo željeli odustati od ovih izmjena jer ih smatramo, pravednim, potrebnim i višestruko korisnim. Ti učenici se nisu zaposlili ili napustili školu.  Oni su to pravo izgubili samo zbog svoje dobi. Među  učenicima se tako stvorila nejednakosti, a neki od njih bi tu nepravdu trpjeli gotovo cijelu školsku godinu samo radi datuma rođenja'', rekla je u ime predlagatelja zastupnica Dragana Turkalj (Drito). Prihvaćena mjera koštat će 400 tisuća eura. Klub zastupnika Drito zatražio je da se besplatni javni prijevoz također proširi i na studente u Zagrebu.

''Troškovi života su stalno u porastu, a prijevoz je jedna od osnovnih potreba. Ovo mjerom Grad Zagreb preodgaja novu generaciju korisnika javnog prijevoza koja, uz razvoj prometne infrastrukture, može riješiti problem zagrebačkog prometa. Neće ga riješiti 'bajs' niti nove biciklističke staze, već dobar i pouzdan javni gradski prijevoz'', naglasila je Turkalj.

Međutim, taj prijedlog nije usvojen. To nije moguće bez rebalansa proračuna, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijel Dolenec, s obzirom da bi ta stavka koštala gradski proračun osam milijuna eura.

''Tu imamo još puno otvorenih pitanja, moramo razmisliti kako taj zahvat najbolje napraviti. Hoćemo li precizno definirati koji studenti će dobiti to pravo ili ćemo ići na skupinu mladih, pa se ne vezati za status'', kazala je.

Međutim, s obzirom na okolnosti u zemlji i svijetu, Dolenec je dodala da nije sigurna koliko će se toga moći usvojiti u rebalansu.

Postoje različiti načini kako realizirati besplatni javni prijevoz za studente, kazao je zastupnik Možemo Matko Dujmović.

''Vežemo li tu mjeru samo za studente koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba?  Vežemo li ju samo za studente koji studiraju na javnim sveučilištima i veleučilištima ili i za one koji plaćaju privatno obrazovanje? To su sve rasprave koje možemo imati u nekom kasnijem roku'', istaknuo je.

HDZ-ov Mario Župan složio se da je potrebno donijeti jasne kriterije ukoliko će i studenti dobiti mogućnost besplatnog prijevoza.

''Samo Sveučilište u Zagrebu ima 66 tisuća studenata, plus Hrvatsko katoličko sveučilište i plus privatna sveučilišta'', poručio je Župan.

