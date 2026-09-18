Zagreb: Sutra se ponovno otvaraju bazeni u Utrinama

Bazenski kompleks Utrina ponovno se otvora za građane i sportaše u subotu, 19. rujna, nakon privremene obustave rada zbog radova na toplinskom sustavu, priopćeno je u petak iz ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO).

Završetkom radova koje je izvodio HEP Toplinarstvo ponovno je uspostavljena isporuka toplinske energije te je počelo zagrijavanje bazenske vode. Trenutna temperatura vode je oko 24 Celzijeva stupnja, a tijekom vikenda očekuje se njezin daljnji porast, dok bi u ponedjeljak trebala dosegnuti uobičajenih 26 stupnjeva.

Ustanova Upravljanje sportskim objektima odlučila je otvoriti kompleks odmah nakon završetka radova kako bi bazeni što prije ponovno bili dostupni korisnicima.

Građani i sportaši od subote će moći koristiti olimpijski bazen, bazen za djecu i obuku neplivača te bazen za skokove u vodu.

Radno vrijeme bazenskog kompleksa Utrina za građanstvo od ponedjeljka do petka je od 6 do 20 sati, subotom od 13 do 20 sati, a nedjeljom od 15 do 20 sati. Blagdanima kompleks radi od 12 do 20 sati.