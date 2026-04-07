Država trajno oduzela BMW tinejdžeru iz Zagreba: 'Nije nikada položio vozački ispit!'

Mladić (19) ništa nije naučio iz svojih grešaka u prometu. Zaključak je to zagrebačkog Općinskog suda za prekršaje koji mu je trajno i bez naknade oduzeo automobil marke BMW u korist Republike Hrvatske.

Naime, njega su policajci zaustavili u noći na subotu, oko 1 sat u Ulici grada Vukovara tijekom redovite kontrole prometa. Tražili su ga dokumente i otkrili kako se radi o mladiću koji nikad nije položio vozački ispit te da je recidivist u činjenju najtežih prometnih prekršaja.

Odmah su ga uhitili, no auto su mu mogli samo prirvemeno oduzeti. S obzirom na to da su ga osobno vodili na sud, predložili su da ga se kazni s 2500 eura novčane kazne te da mu se trajno oduzme auto.

Prekršajni sudac prihvatio je dio za automobil, no umanjio je kaznu na 1500 eura.