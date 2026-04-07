OVO JE PRAVDA

Država trajno oduzela BMW tinejdžeru iz Zagreba: 'Nije nikada položio vozački ispit!'

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: canva ilustracija

Osim što su mu oduzeli BMW, jedva punoljetni vozač morat će platiti kaznu od 1500 eura. Uhitili su ga te su ga policajci vozili na sud

Mladić (19) ništa nije naučio iz svojih grešaka u prometu. Zaključak je to zagrebačkog Općinskog suda za prekršaje koji mu je trajno i bez naknade oduzeo automobil marke BMW u korist Republike Hrvatske.

Naime, njega su policajci zaustavili u noći na subotu, oko 1 sat u Ulici grada Vukovara tijekom redovite kontrole prometa. Tražili su ga dokumente i otkrili kako se radi o mladiću koji nikad nije položio vozački ispit te da je recidivist u činjenju najtežih prometnih prekršaja.

Odmah su ga uhitili, no auto su mu mogli samo prirvemeno oduzeti. S obzirom na to da su ga osobno vodili na sud, predložili su da ga se kazni s 2500 eura novčane kazne te da mu se trajno oduzme auto.

Prekršajni sudac prihvatio je dio za automobil, no umanjio je kaznu na 1500 eura.

