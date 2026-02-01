Obavijesti

Veliko slavlje

Zagreb za sutra sprema doček brončanih rukometaša: Najavili moguće izmjene u prometu

Piše HINA,
Zagreb za sutra sprema doček brončanih rukometaša: Najavili moguće izmjene u prometu
Zagreb: Nakon pet sati vožnje kroz grad Vatreni kona?no stigli na Trg bana Josipa Jela?i?a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

S ciljem sigurnog održavanja programa, na Trgu bana Jelačića dežurat će zdravstvene službe, vatrogasci te redarska i zaštitarska služba

Grad Zagreb, koji s Hrvatskim rukometnim savezom u ponedjeljak na Trgu bana Josipa Jelačića organizira doček brončanih rukometaša, priopćio je da su moguće izmjene u javnom gradskom prijevozu oko centralnog mjesta proslave.

"Pozivamo sve Zagrepčane i građane Hrvatske da pozdrave i dočekaju naše rukometaše na glavnom gradskom trgu sutra u 16 sati, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže”, navodi Grad u priopćenju.

Sam program dočeka počinje u 15 sati.

S ciljem sigurnog održavanja programa, na Trgu bana Jelačića dežurat će zdravstvene službe, vatrogasci te redarska i zaštitarska služba.

RIJEČ STRUČNJAKA Kaleb za 24sata: Nisam napao Sigurdssona, prvi mu čestitam! Fali još netko za silne podvale
Kaleb za 24sata: Nisam napao Sigurdssona, prvi mu čestitam! Fali još netko za silne podvale

Moguće su izmjene u javnom gradskom prijevozu oko centralnog mjesta proslave.

Iz Grada su pozvali sve prisutne da se pridržavaju uputa nadležnih službi koje će biti na terenu.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34-33 (17-14). Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca. Ujedno bila je to čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja, te druga u nizu nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva.

