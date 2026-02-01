Kaleb za 24sata: Nisam napao Sigurdssona, prvi mu čestitam! Fali još netko za silne podvale

Utakmice gledam uvijek u istom društvu rukometaša iz Metkovića i članova njihovih obitelji, osvajanje bronce gledalo nas je sedam i da nemamo ušiju smijali bi se svi oko glava, od sreće, naravno. Veliko je veselje, čestitke svima, u prvom redu igračima, potom i stožeru, od izbornika do oružara i fizioterapeuta. Oduševljeni smo igrom, vidjelo se od prve minute koliko igrači žele medalju, koliko su su uložili truda u obrani i napadu, koliko su, bez obzira na šokantnu završnicu, zaslužili medalju, kazao je u jednom dahu za 24sata naš nekadašnji reprezentativac Nikša Kaleb nakon pobjede Hrvatske nad Islandom 34-33 vrijedne bronce na Euru.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Odmah na početku susreta otišli smo na velikih šest golova prednosti...

- Island se nije predavao, što je i normalno za reprezentaciju koja igra za medalju. Nije ovo bilo finale pa da medalju imaš u džepu, ovo je bila borba za medalju i svi koji se razumiju u rukomet i sport općenito znaju da se ne treba prerano radovati. Džomba je jednom kazao da je nagore vratiti se kući s drvenom medaljom, i u pravu je. Nakon toliko vremena provedenoga na pripremama, nakon toliko muke i truda, stigneš na korak do medalje i ostaneš praznih ruku. Nasreću, mi nismo. Island je dao sve od sebe, nisu se predavali i zato je ova bronca još slađa, momci su dali i više od 100 posto i zasluženo slave.

Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nije bilo Šipića, ozlijedio se Srna, razbolio se Kuzmanović, otpao je pred kraj utakmice i David Mandić...

- Svega se skupilo, i umora, i putovanja, i slabih uvjeta, i viroza... ali momci su se izdigli iznad svega i završili turnir s medaljom oko vrata, onako kako smo se svi skupa nadali i priželjkivali. Neka slave, i neka ih navijači dočekaju na trgu jer su to zaslužili.

Bilo je dosta kritike na vaš račun zbog toga što ste govorili o pogreškama izbornika Sigurdssona protiv Njemačke.

- Iskreno, malo me to i iznenadilo, valjda imam toliko rukometnog iskustva i kredita da imam pravo ukazati na pogreške koje je izbornik napravio. Nije to bio napad na njega osobno, niti je kritika bila zlonamjerna, jednostavno sam ukazao na pogrešku, kao što sam mogao konstatirati i da je Šušnja promašio tri zicera. Činjenica je da je izbornik pogriješio kad je njemačku obranu 6-0 napadao "sedam na šest", kao što je danas dobro napravio što je islandsku obranu "tri tri" napadao "sedam na šest". Ako netko misli da ja imam nešto osobno protiv izbornika, daleko od toga, moju kritiku trebalo je samo pročitati s razumijevanjem. Nikad nisam uputio nijednu ružnu, vulgarnu riječ ili psovku ni njemu ni bilo kome drugome, dapače, odmah na početku sam mu čestitao na osvojenoj medalji, nitko sretniji od mene kad naši rukometaši osvajaju... - kazao je Kaleb, a na pitanje što bi moglo bolje u svom stilu dodao:

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Morali bismo u stožeru imati čovjeka koji bi bio zadužen samo za podvale i smicalice suparnika i organizatora, kojih je bilo jako puno. Da razmišlja samo o tome kako reagirati kad nas pošalju u 40 kilometara udaljeni hotel, kad u svlačionici nema tople vode, kad ne dobijemo termin za trening... Da čovjek vodi računa o tim stvarima i nađe načina okrenuti ih u našu korist, da iz problema izađemo još jači...

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za kraj smo pogledali i malo u budućnost i zapitali se je li se hrvatski rukomet nakon dvije medalje u dvije godine opet vratio u vrh europskog i svjetskog rukometa...

- Ova medalja je pokazala da jesmo, ali i da imamo još rezerve. S obzirom na sve spomenute izostanke, pa da su Srna, Klarica i Lučin došli na okupljanje uoči Eura nakon ozljeda, ovo je veliki uspjeh. Ako u Njemačkoj iduće godine budemo zdravi i spremni, s punim pravom možemo pucati na medalju. Bit će teško odlučiti tko će startati na pivotu, imamo odlična krila i golmane, dosta dobro pokrivamo i sve tri vanjske pozicije... Ali o tom po tom, momci zaslužuju sve čestitke i pohvale, neka se opuste i provesele, neka uživaju u medalji, slavlju i dočeku, a o novim medaljama i uspjesima ćemo imati vremena razmišljati.