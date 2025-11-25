Zagrebačka djeca u šokantnoj WhatsApp grupi dijele eksplicitne slike: Zastrašujuće!

Na nedavnim sjednicama školskih vijeća u nekoliko zagrebačkih osnovnih škola ravnatelji su upozorili roditelje na zabrinjavajući fenomen među djecom, izvještava Dnevnik.hr. Naime, djeca se sve češće uključuju u WhatsApp grupu pod nazivom "Ljudeki", u kojoj razmjenjuju zastrašujuće i neprimjerene sadržaje.

Majka jednog učenika je ispričala da je obavijest o problemu dobila od predstavnice roditelja prisutne na školskom vijeću. U grupi se, kako se navodi, dijele fotografije i gifovi s eksplicitnim seksualnim sadržajem, nacističkim simbolima, ali i slikama raskomadanih ljudskih tijela.

Ravnatelji upozoravaju roditelje da osnovnoškolci teško mogu podnijeti takve slike i poruke te najavljuju dodatne edukativne aktivnosti s djecom o ovoj temi.

– Moje dijete ide u niže razrede i još nema mobitel, tako da na sreću neće biti izloženo takvom sadržaju, no zabrinjava me situacija kod starije djece koja već koriste WhatsApp – rekla je majka i dodala kako smatra da je važno upozoriti i druge roditelje.

Naglasila je da su i ravnatelji nekoliko škola svjesni problema te da roditelji osjećaju zabrinutost.

– Postoje mogućnosti na WhatsAppu za prijavu neprimjerenog sadržaja, no roditelji moraju biti upoznati s tim opcijama kako bi mogli reagirati – zaključila je.