U TIJEKU ISTRAGA

Zagrebačka policija: Dojave o bombama su bile lažne!

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Policijska uprava zagrebačka

Provedenim mjerama i radnjama, na dvije lokacije odnosno na području Trnja te Medveščaka, nije potvrđena istinitost zaprimljenih navoda da su postavljene eksplozivne naprave, dakle radilo se o lažnoj dojavi, objavila je policija.

U ponedjeljak je stigla dojava o 30-ak eksplozivnih naprava zbog koje je evakuirano Gradsko poglavarstvo.  Gradonačelnik Tomašević je dobio poruku da neće dočekati jutro.

Provedenim mjerama i radnjama, na dvije lokacije odnosno na području Trnja te Medveščaka, nije potvrđena istinitost zaprimljenih navoda da su postavljene eksplozivne naprave, dakle radilo se o lažnoj dojavi. Vezano uz navedeno policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.

POLICIJA ISTRAŽUJE Jezive prijetnje bombama: 'Tomašević neće dočekati jutro'
Podsjećamo, policija je tijekom prijepodnevnih sati putem elektroničke pošte dobila poruku o mogućim postavljenim eksplozivnim napravama. Policijski službenici odmah su upućeni na lokacije, a sve s ciljem provjere istinitosti navoda.

Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje
NOVI OBRAT

Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa

