Zagrebačka policija: Dojave o bombama su bile lažne!

U ponedjeljak je stigla dojava o 30-ak eksplozivnih naprava zbog koje je evakuirano Gradsko poglavarstvo. Gradonačelnik Tomašević je dobio poruku da neće dočekati jutro.

Provedenim mjerama i radnjama, na dvije lokacije odnosno na području Trnja te Medveščaka, nije potvrđena istinitost zaprimljenih navoda da su postavljene eksplozivne naprave, dakle radilo se o lažnoj dojavi. Vezano uz navedeno policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.





Podsjećamo, policija je tijekom prijepodnevnih sati putem elektroničke pošte dobila poruku o mogućim postavljenim eksplozivnim napravama. Policijski službenici odmah su upućeni na lokacije, a sve s ciljem provjere istinitosti navoda.