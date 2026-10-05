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Zagrebačka policija se oglasila o smrti Brazilke u Zagrebu

Piše 24sata,
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Zagrebačka policija se oglasila o smrti Brazilke u Zagrebu
Foto: Facebook
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Kriminalističko istraživanje se nastavlja u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom radi provođenja potrebnih dodatnih radnji....

Povodom smrti Brazilke Kathlyn Izabel (28), koja je 22. kolovoza pronađena mrtva u hotelskoj sobi u Zagrebu, zagrebačka policija je Indexu rekla kako u ovom slučaju ne postoje elementi kaznenog djela. Policija navodi i da smrt nije nastupila kao posljedica kaznenog djela, ali kriminalističko istraživanje još nije završeno.

- Očevid je na mjestu događaja obavila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u suradnji s ekipom za očevide Policijske uprave zagrebačke - rekla je policija. 

Ističu i kako se kriminalističko istraživanje nastavlja u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom radi provođenja potrebnih dodatnih radnji.

Podsjetimo, Kathlyn je pronađena mrtva 22. kolovoza u hotelskoj sobi u Zagrebu, a njezina obitelj tvrdi da još ne zna kako je završila u Hrvatskoj ni što joj se dogodilo. Brazilski mediji ranije su objavili da je u Europu stigla zbog ponude za posao u Srbiji, koja se na kraju nije ostvarila.

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Kako je tvrdila njezina majka Kathlyn je 29. travnja otišla iz Brazila kako bi zaradila novac i pomogla bolesnom ocu. Nakon dolaska u Srbiju doznala je da je radno mjesto već popunjeno, a obitelji je rekla da je zabrinuta jer ne zna što će dalje. Obitelj tvrdi da su je nakon toga u Hrvatsku dovele zasad nepoznate osobe. Naveli su i da je prije smrti primala prijetnje, ali nije poznato od koga su dolazile ni jesu li povezane s njezinom smrću.

Prema navodima brazilskih medija Kathyn je navodno putovala s još jednom ženom koja je dobila istu ponudu za posao. Nakon Kathlynine smrti obitelj više nije uspjela stupiti u kontakt s tom ženom. Zbog okolnosti njihova dolaska u Europu i navoda da su Kathlyn iz Srbije u Hrvatsku dovele nepoznate osobe, obitelj želi da se provjeri i mogućnost trgovine ljudima. Zasad nema potvrde da je Kathlyn bila žrtva trgovine ljudima niti je poznato što se dogodilo s drugom ženom.

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Kako je navedeno obitelj je nekoliko dana bezuspješno pokušavala stupiti u kontakt s Kathlyn, a 27. kolovoza obratila se brazilskom veleposlanstvu u Hrvatskoj. Tada su doznali da je pronađena mrtva pet dana ranije. Također, smrtni list koji je brazilsko veleposlanstvo u Zagrebu izdalo 4. rujna navodi da je uzrok smrti nepoznat odnosno neutvrđen. Obitelji je, prema riječima majke, prvotno spomenuta mogućnost srčanog udara, ali za to zasad nema potvrde.

Novo sudsko medicinski pregled obavljen je 13. rujna nakon što je tijelo prevezeno u Brazil. Ni njime nije utvrđen uzrok smrti, a uzeti biološki materijal poslan je na dodatne toksikološke pretrage.
 

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