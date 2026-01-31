Obavijesti

U RUGVICI NAJVIŠE PROMILA

Zagrebačka policija u prometu utvrdila više od 500 prekršaja

Više od 500 prekršaja utvrđeno je u noći s petka na subotu tijekom akcije 'Aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu' na području PU zagrebačke

Policija je tako utvrdila 171 prekršaj nepropisne brzine, 17 zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 41 zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, 63 prekršaja počinjena nepropisnom uporabom mobitela u vožnji te 213 ostalih.

Prvog dana akcije najveća koncentracija alkohola u organizmu zabilježena je kod 58-godišnjaka koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,85 g/kg u organizmu na području Rugvice.

Akcija se provodi s ciljem podizanja razine sigurnosti u prometu odnosno sprječavanja počinjenja najtežih prometnih prekršaja prvenstveno vožnje pod utjecajem alkohola i droga kao i s ciljem sprječavanja i sankcioniranja drugih težih prometnih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.

S obzirom na broj i težinu utvrđenih prometnih prekršaja policija opetovano poziva sudionike u cestovnom prometu na pridržavanje prometnih propisa.

