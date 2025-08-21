Obavijesti

TOMAŠEVIĆ OPTIMISTIČAN

Zagrebačka skupština 11. rujna odlučuje o rebalansu proračuna i izmjenama GUP-a...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Kao ključne razloge za rebalans iz Grada navode zakonsku obvezu uključivanja rezultata iz prethodnog razdoblja, odnosno ostvarenog viška u prethodnom razdoblju u visini od 126 milijuna eura

Na dnevnom redu sjednice zagrebačke Gradske skupštine koja će se održati 11. rujna bit će rebalans gradskog proračuna te izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP) Grada Zagreba, najavili su u četvrtak iz Ureda gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

"Navedena će sjednica biti proračunska, budući je na dnevnom redu i rebalans proračuna za 2025. godinu, kojim se ukupni gradski proračun u iznosu od oko 2,94 milijarde eura povećava za oko pet posto vrijednosti ili nominalno u visini od 147 milijuna eura. Od toga se na Grad u užem smislu odnosi 114 milijuna eura, a na proračunske korisnike 33 milijuna eura", stoji u priopćenju. 

Kao ključne razloge za rebalans iz Grada navode zakonsku obvezu uključivanja rezultata iz prethodnog razdoblja, odnosno ostvarenog viška u prethodnom razdoblju u visini od 126 milijuna eura, kojim se u 2025. godini osiguravaju sredstva za povećanje plaća i materijalnih prava zaposlenih u gradskim poduzećima i ustanovama te gradskoj administraciji, slijedom potpisivanja novih kolektivnih ugovora, kao i daljnje subvencioniranje cijena usluga Zagrepčanima koje pružaju gradska komunalna poduzeća. 

Također je potrebno napraviti usklađenje s uputama Ministarstva financija o visini sredstava za decentralizirane funkcije, koje su donesene nakon što je proračun već bio u proceduri usvajanja krajem 2024. godine. 

Rebalansom se usklađuju i pojedine stavke proračuna, s obzirom na to da je na nekima bilo potrebno povećanje, a na nekim smanjenje prema procjeni izvršenja do kraja godine. "Važno je pritom naglasiti da sve gradske kapitalne investicije idu dalje, iako se kapitalni rashodi na pojedinim stavkama smanjuju sukladno dinamici izvršenja radova", poručuju iz Grada.

Tako će, primjerice, za izgradnju nove tramvajske pruge duž Heinzelove do Savišća u ovoj godini biti realizirano manje sredstava od planiranih s obzirom na kasniji početak radova. Prvi je postupak nabave izvođača radova poništen jer su ponude premašivale planirana sredstva, dok su u drugom postupku zaprimljene četiri ponude sa značajno nižim iznosima.

To znači da realizacija investicije kasni nekoliko mjeseci u odnosu na plan, ali će njena realizacija biti značajno jeftinija za gradski proračun, objasnili su u Uredu gradonačelnika Tomaševića.

