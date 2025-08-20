Obavijesti

VELIKO ULAGANJE

Zagrebačka županija dobila 8,75 milijuna eura za novu školu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Josip Regovic/Pixsell/Jarun Panorama/Canva

Projektom je planirana rekonstrukcija i dogradnja škole s 9 novih učionica s pratećim sadržajima, dvije učionice za posebne razredne odjele

 Zagrebačkoj županiji odobrena su nova bespovratna sredstva i to 8.75 milijuna eura za dogradnju OŠ Ivane Brlić Mažuranić u Prigorju Brdovečkom, priopćeno je u utorak iz Županije kojoj je do sada ukupno odobreno 63 milijuna eura za devet projekata u školstvu.

Projektom je planirana rekonstrukcija i dogradnja škole s 9 novih učionica s pratećim sadržajima, dvije učionice za posebne razredne odjele, prenamjena postojeće školske sportske dvorane u prostor za više namjena i blagovaonicu te dogradnja jednodijelne školske sportske dvorane i male dvorane, a ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 10,68 milijuna eura.

Razliku do punog iznosa osigurat će Zagrebačka županija, a župan Stjepan Kožić, osvrnuvši se na odobrena sredstava, istaknuo je da je Županija do sada iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) osigurala bespovratnih 64 milijuna eura za projekte ukupne vrijednosti gotovo 76 milijuna eura.

"Svaka nova odluka o odobrenim sredstvima korak je bliže ka uvođenju jednosmjenske nastave i osiguravanju kvalitetnih uvjeta obrazovanja i rada našim učenicima i nastavnicima", rekao je.

Županija je do sada potpisala devet ugovora - 19,3 milijuna eura za izgradnju nove osnovne škole u Dugom Selu, nešto više od 14 milijuna eura za izgradnju nove osnovne škole u Kominu, 5,2 milijuna eura za izgradnju nove sportske dvorane i dogradnju PŠ Strmec, 6,3 milijuna eura za dogradnju OŠ Rugvica, 4,8 milijuna eura za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Pavao Belas u Brdovcu, 2,1 milijun eura za dogradnju OŠ Josipa Badalića u Graberju Ivanićkom, 1,6 milijuna eura za dogradnju škole i male sportske dvorane PŠ Kerestinec te 1,8 milijuna eura za dogradnju SŠ Ivan Švear u Ivanić-Gradu.

