ŠKOLSKA GODINA 2025./2026.

Evo kada počinje nova školska godina i kada su svi praznici

Prazna učionica | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija

Nova školska godina u Hrvatskoj započet će 8. rujna 2025. godine, a završit će 12. lipnja 2026. godine za sve osnovnoškolce i srednjoškolce, stoji u odluci objavljenoj u "Narodnim novinama" (NN 88/2025). Iznimka su maturanti kojima nastava završava ranije, 22. svibnja 2026. godine.

Prvo polugodište trajat će od 8. rujna do 23. prosinca 2025. godine. Drugo polugodište započinje 12. siječnja i traje do 12. lipnja 2026. godine. Za maturante, drugo polugodište završava 22. svibnja. Novina ove školske godine je ukidanje jesenskih i drugog dijela zimskih praznika.

Umjesto tih praznika, učenici će imati jedan dulji zimski odmor koji se proteže od kraja prosinca do sredine siječnja. Ako bi neka škola iz objektivnih razloga odstupila od plana i programa, postoji mogućnost produženja nastavne godine uz suglasnost Ministarstva.

Zimski praznici počinju 24. prosinca 2025. godine i traju do 9. siječnja 2026. godine, s tim da nastava počinje 12. siječnja 2026. godine. Proljetni praznici trajat će od 30. ožujka do 6. travnja 2026., a nastava ponovno počinje 7. travnja. Ljetni praznici počet će 15. lipnja 2026. godine.

Nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za maturante najmanje u 160 nastavnih dana. U slučaju da škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti odlukom upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Kalendar uključuje i državne praznike koji padaju u školskoj godini. Tako učenici neće imati nastavu 1. studenoga, na blagdan Svih svetih, te 18. studenoga, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Božićni i novogodišnji blagdani također su dio školskih praznika, pa učenici neće imati nastavu 25. i 26. prosinca, zatim 1. siječnja te 6. siječnja na blagdan Sveta tri kralja. U proljeće slijede Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, 5. i 6. travnja 2026., a zatim 1. svibnja, kada se obilježava Praznik rada. Školska godina završit će uoči blagdana Tijelova, koji 2026. pada 4. lipnja.

