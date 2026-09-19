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ŠTRAJK U NAJAVI

Zagrebački HDZ Tomaševiću: 'Tomice, nemaš brige - promet je u kolapsu, a grad pun smeća'

Piše HINA,
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Zagrebački HDZ Tomaševiću: 'Tomice, nemaš brige - promet je u kolapsu, a grad pun smeća'
Foto: Patrik Maček/Marko Prpić/Pixsell
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Sindikati Zagrebačkog holdinga i Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) najavili su štrajk za ponedjeljak 28. rujna

Gradska organizacija HDZ-a Zagreba u izrazila je nadu u subotu, u povodu najave štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, da će to potaknuti gradonačelnika Tomislava Tomaševića na rješavanje ključnih problema Grada, a koje, navode, nije ni počeo rješavati.

Sindikati Zagrebačkog holdinga i Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) najavili su štrajk za ponedjeljak, 28. rujna, podsjeća u priopćenju predsjednik zagrebačke Gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević te dodaje kako je štrajk legitimno pravo borbe radnika za svoja prava.

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"Nećemo likovati nad njim kao što oporba likuje nad štrajkovima usmjerenim prema Vladi, jer nikada štrajk nije dobar", dodaje Matijević.

Napominje kako najava štrajka znači da radnici nisu zadovoljni i da bi problem mogao biti još veći. "Ali da budem malo ciničan prema zagrebačkoj vlasti: Tomice, nemaš brige - promet je ionako u kolapsu, a grad je ionako pun smeća. Sve to i bez štrajka", istaknuo je Matijević.

Nadam se, poručio je, da će radnici Holdinga i ZET-a potaknuti Tomaševića da riješi ne samo njihove probleme, nego da počne rješavati i ključne probleme svih Zagrepčana, na koje upozoravamo godinama - a to su prometni kolaps, smeće i gospodarenje otpadom.

"Nakon pet i pol godina vlasti nema više naslijeđenih problema. To su tvoji problemi, jer ih nisi ni počeo rješavati", poručuju iz zagrebačkog HDZ-a gradonačelniku Tomaševiću.

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Komentari 17
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