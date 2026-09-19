Zagrebački HDZ Tomaševiću: 'Tomice, nemaš brige - promet je u kolapsu, a grad pun smeća'

Gradska organizacija HDZ-a Zagreba u izrazila je nadu u subotu, u povodu najave štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, da će to potaknuti gradonačelnika Tomislava Tomaševića na rješavanje ključnih problema Grada, a koje, navode, nije ni počeo rješavati.

Sindikati Zagrebačkog holdinga i Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) najavili su štrajk za ponedjeljak, 28. rujna, podsjeća u priopćenju predsjednik zagrebačke Gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević te dodaje kako je štrajk legitimno pravo borbe radnika za svoja prava.

"Nećemo likovati nad njim kao što oporba likuje nad štrajkovima usmjerenim prema Vladi, jer nikada štrajk nije dobar", dodaje Matijević.

Napominje kako najava štrajka znači da radnici nisu zadovoljni i da bi problem mogao biti još veći. "Ali da budem malo ciničan prema zagrebačkoj vlasti: Tomice, nemaš brige - promet je ionako u kolapsu, a grad je ionako pun smeća. Sve to i bez štrajka", istaknuo je Matijević.

Nadam se, poručio je, da će radnici Holdinga i ZET-a potaknuti Tomaševića da riješi ne samo njihove probleme, nego da počne rješavati i ključne probleme svih Zagrepčana, na koje upozoravamo godinama - a to su prometni kolaps, smeće i gospodarenje otpadom.

"Nakon pet i pol godina vlasti nema više naslijeđenih problema. To su tvoji problemi, jer ih nisi ni počeo rješavati", poručuju iz zagrebačkog HDZ-a gradonačelniku Tomaševiću.