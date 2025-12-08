Obavijesti

PRIOPĆENJE

Zagrebački holding: Očekujemo da će Inspektorat tijekom dana odobriti otvaranje Dolca

Piše HINA,
Zagrebački holding: Očekujemo da će Inspektorat tijekom dana odobriti otvaranje Dolca
Zagreb: Prodavači s otvorenog dijela tržnice Dolac preseljeni s Europskog trga na prostor ispred tržnice | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Skupina nezadovoljnih zakupaca, po pisanju medija okupila se jutros na tržnici Dolac, tvrdeći da su prevareni te da gradske službe i uprava tržnice ignoriraju njihove probleme

Radovi hitne sanacije na unutarnjoj hali tržnice Dolac završili su u roku prošli tjedan, a ponovno će biti otvorena nakon dobivanja potvrde državnog inspektorata o sigurnosti koju se očekuje u ponedjeljak, priopćio je Zagrebački holding reagirajući na nezadovoljstvo zakupaca. "Također, završene su pripremne aktivnosti za otvaranje Hale nakon radova. Ponovno otvorenje Hale Dolac bit će nakon dobivanja potvrde državnog inspektorata da je objekt ponovno siguran za upotrebu", priopćeno je u ponedjeljak iz Zagrebačkog holdinga. 

U Holdingu ističu da su sve te informacije djelatnici Tržnice Dolac komunicirali komitentima.

"Sve aktivnosti za hitnu sanaciju tržnice Dolac obavljene su u roku, a potrebna dokumentacija kao i poziv za izlazak na teren još prošlog tjedna upućeni su Državnom inspektoratu.  S obzirom na to da imamo potvrdu statičara da su radovi provedeni sukladno projektu i da je Hala sigurna, očekujemo da će državni inspektorat tijekom dana izaći na teren i dati zeleno svjetlo za otvaranje tržnice", poručili su u ponedjeljak iz Zagrebačkog holdinga.

Skupina nezadovoljnih zakupaca, po pisanju medija okupila se jutros na tržnici Dolac, tvrdeći da su prevareni te da gradske službe i uprava tržnice ignoriraju njihove probleme. 

Prema izjavama okupljenih, glavni razlog nezadovoljstva je to što nitko od nadležnih nije na "normalan" i službeni način obavijestio zakupce o otvaranju prostora. Kako tvrde, informacije su saznali tek iz medija, gdje je objavljeno da se otvaranje zakazuje za 8. prosinca.

Kažu da su mnogi rano jutro došli na posao, no tamo ih je dočekao zaštitar koji im je naredio da moraju otići i da ne mogu ući na svoje štandove, što je među zakupcima zazvalo dodatno nezadovoljstvo. Prodavači kažu kako su im svima rekli da neće morati platiti najmove, ali, kako tvrde, svejedno im je došla opomena što nisu platili i na kraju su morali platiti.

Na tržnici Dolac je krajem listopada s dijela stropa otpao komad žbuke, ozlijeđenih osoba nije bilo, no unutarnji prostor tržnice preventivno je zatvoren za posjetitelje i zakupce.

