NEIZVJESNA SUDBINA

Mesnice se trebale vratiti na Dolac, ali od toga nema ništa: 'Ne znamo zašto nam ne daju...'

Piše Davor Lugarić,
Foto: Ilustracija/Patrik Macek/PIXSELL

Mesnice su se na svoja radna mjesta trebale vratiti danas. Međutim, još nisu. Neki od njih pričaju kako se čeka dopuštenje iz Grada... Trpe velike financijske gubitke, godinama su plaćali najam, a sada zarade nema

Tužno je ovih dana prolaziti Splavnicom, ulicom Pod zidom ili početkom Tkalčićeve. Ondje su, u podnožje zagrebačke tržnice Dolac, smjestili prodavače voća i povrća, nakon što su kratko vrijeme proveli na Europskom trgu.

- Tamo nam je još bila mila majka kako je ovdje. Posla je sve manje, ne znam zašto nam ne daju raditi 'gore', ovako kao da nas žele uništiti - jedna je od svakidašnjih jadikovki, s pravom, prodavača s Dolca.

Mesarima je još i teže. Godinama su plaćali najam, zauzvrat su imali mjesto na kojem su prodavali svoje proizvode, prehranjivali svoje obitelji. I taj broj nije baš malen. Od kraja listopada ne mogu raditi svoj posao u hali Tržnice Dolac. Trebali bi im zbog toga isplatiti odštetu, odnosno "iznaći odgovarajuće načine smanjenja utjecaja zatvaranja hale na poslovanje".

KLUB MARIJA SELAK RASPUDIĆ: 'Svi trgovci na Dolcu koji nisu radili zaslužuju obeštećenje'
'Svi trgovci na Dolcu koji nisu radili zaslužuju obeštećenje'

No mesarima je svega dosta. Prema nekim informacijama, trebali su u hali na Dolcu početi raditi od danas, no navodno su ih u subotu, kad su došli sve počistiti i spremiti se za "novi početak", zamolili da ipak izađu.

- Zadnje što sam čuo jest da će nas pustiti da radimo od utorka ili srijede. Netko bi morao doći potpisati jedan papir, ali čekaju ga već danima - rekao nam je jedan od mesara.

Kao i ostali prodavači, i on želi ostati anoniman. Takva ih je većina, što samo pojačava otužan osjećaj koji danas ostavlja Dolac. Promet koji imaju na ovom prostoru nije dostatan da normalno zatvore mjesec, odnosno da žive kako su živjeli do toga kobnog ljuštenja stropa krajem listopada.

PRESELJENJE S EUROPSKOG FOTO Dio Dolca preselio na Trg: Ovako ćemo kupovati dok traje velika obnova cijele tržnice
FOTO Dio Dolca preselio na Trg: Ovako ćemo kupovati dok traje velika obnova cijele tržnice

- Na temelju preliminarnog pregleda i usmenog mišljenja stručnjaka, donesena je odluka da hala Tržnice Dolac ostaje i dalje zatvorena. Vjerojatno će biti potrebne neke intervencije, u narednim danima očekujemo da će stručnjaci utvrditi koje su radnje potrebne za vraćanje prostora u funkciju. Te ćemo radnje u najboljem interesu kupaca i posjetitelja poduzeti bez odgađanja - istaknuo je voditelj Podružnice Tržnice Zagreb Marin Rončević.

No teško je bilo sakriti da se danima, zapravo, ništa posebno nije radilo, kako i zadnjih nekoliko dana. Prolaz iz mliječnog dijela Dolca koji ga spada s onim u kojem su mesnice dobro je "zakamufliran", no prodavači koji su tamo kažu da uglavnom nema nikoga.

- Samo su taj dio stropa koji se urušio sanirali. Ne znam zašto nam ne daju raditi normalno, kao da nas žele sve uništiti - smatraju prodavači. 

