Zagrebački župan kriv je zbog plaćanja večere liječnicima KB Merkur: Donosimo detalje

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić kriv je za zloporabu položaja i ovlasti u slučaju plaćanja 696 eura večere za medicinsko osoblje KB Merkur koje ga je operiralo javnim novcem.

Kožića su optužili da je u siječnju 2020. godine svojoj tadašnjoj pročelnici Mirjani Oštrec Bosak naložio da pošalje večeru liječnicima KB Merkur koji su ga operirali, a račun plati sredstvima Zagrebačke županije.

Kao župan Zagrebačke županije zatražio je od pročelnice da na račun troska reprezentacije Zagrebačke županije naruči dostavu iz Trajbar d.o.o u KB Merkur 8. siječnja 2020. kad je izlazio iz bolnice.

Pročelnica je, prema Kožićevoj uputi, na poleđini računa napisala da se trošak odnosi na ručak s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Zloporabio je položaj i ovlasti, trgovao utjecajem te svojim potpisom i pečatom ovjerio neistinitu dokumentaciju sto je kazneno djelo krivotvorenja.

Utvrđuje mu se kazna zatvora u trajanju od 11 mjeseci i to tako da se kazna zatvora mijenja u uvjetnu kaznu uz rok kušnje od tri godine.

Dužan je nadoknaditi troškove kaznenog postupka u iznosu od pet tisuća eura.

- Iako je u svojoj obrani policiji naveo kako nikad nikome nije ništa naredio, u sudnici je rekao kako je nazvao pročelnicu Oštrec Bosak i rekao joj da naruči dostavu u svrhu zahvale liječnicima koje će sam platiti. Rekao je i da ju je zamolio da mu javi kad račun stigne, ali ona to, po njemu, nije napravila. Sam ju je izabrao, zadovoljan je bio njenim radom. Sud ga je pitao je li ikad napravila nešto sto joj on nije rekao, na sto je Kozic rekao kako na to ne može sa sigurnoscu odgovoriti. Analizirajući obranu optuženika i stavljajući istu u kontekst s drugim dokazima, sud je utvrdio da nije sporno da je naručio hranu i pice te da je za provedbu ove narudžbe zadužio pročelnicu. U obrani je objasnio da je on kao župan bio zadovoljan pročelnicom i zato i je bila na tom položaju vise od 20 godina. Vijeće je zaključilo da je optuženi, ne samo zatražio da ona organizira dostavu hrane i pica, nego i da taj trošak plati novcem Županije. Iskoristio je svoj položaj i autoritet da bi utjecao na podređenu pročelnicu. Prebacujući krivnju na pročelnicu s tvrdnjom da je on potpisao dopis o trosku za Uskok kojeg je sastavila pročelnica, a on ga nije ni čitao. Nije životno logično da je to tako jer je riječ o podnesku Uskoku u kojem se on očituje. Optuženik je kompromitirao svoj dugogodišnji profesionalni rad. Okaljao je svoj ugled kao političar i župan, a sve zbog 696 eura. Neshvatljivo je da netko s tolikim političkim i životnim iskustvom proda svoj ugled za 20-ak porcija hrane i nekoliko butelja vina. Nije profesionalno niti ljudski svaliti krivnju za svoja djela na dugogodišnju podređenu suradnicu, pročelnicu, s kojom, kako sam kaže, je radio 20 godina. Zabrinjavajuće je da je osuđeni Stjepan Kozic na tako moralnoj i važnoj funkciji pokleknuo za jedan ovako minoran iznos - rekao je sudac u presudi.

Olakotne okolnosti su njegovo zdravstveno stanje, dob, protok vremena i činjenica da je već ranije podmirio štetu. Otegotna okolnost je optuženikov potpuno nekritički stav prema djelu.

Sudac je rekao i da količina pravomoćnih presuda prema političarima očigledno do njih ne dopire sto je zabrinjavajuće

Uskok je tvrdo da je za toliko oštećen proračun Županije jer je večera zapravo Kožićev privatni trošak. Kad je Uskok pokrenuo izvide, navodi se u optužnici, Kožić je sve pokušao prikriti pa im je poslao podnesak u kojem je ponovno lažno tvrdio da je ručak bio organiziran za djelatnike Ministarstva u sklopu projekta Regionalnog centra kompatibilnosti u strukovnom obrazovanju.