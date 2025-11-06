Obavijesti

NOVA UHIĆENJA

Među huliganima koji su tjerali Srbe u Splitu je i HDZ-ovac

Piše Ivana Mihaljević,
Splitska policija završila istragu nad devet osoba zbog nasilničkog ponašanja i vrijeđanja na nacionalnoj osnovi. Među uhićenima i novopečeni HDZ-ov predsjednik kotara Blatine-Škrape.

Splitska policija u četvrtak popodne objavila je nove detalje o incidentu koji se dogodio 3. studenog. Kažu da je dovršena istraga nad čak devet osoba, a sve zbog sumnje na nasilničko ponašanje i povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Tri osobe, rođene 1971., 1966. i 1995. godine, privedene su još jučer. Danas su u policiju stigle još šestorica – rođeni između 1977. i 2002. godine. Svi su završili kod pritvorskog nadzornika. Policija poručuje da posao još nije gotov – istraga ide dalje.

Kako neslužbeno doznajemo, među novouhićenima je i Jakov Ćaleta (39), HDZ-ovac koji je prije nepunih mjesec dana izabran za predsjednika HDZ-a kotara Blatine-Škrape, neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija

Ćaleta je inženjer građevinarstva s 15 godina iskustva u privatnom sektoru. Radio je kao voditelj gradilišta, a po splitskim kuloarima se već dugo šuškalo da je imao sukob s braćom aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute – onima o kojima se svojedobno pisalo zbog bespravnog kamenoloma na Šolti.

Početkom listopada Ćaleta je najavljivao kako planira 'oživjeti kotar' – digitalna platforma, ormarić za prijave građana, više aktivnosti na društvenim mrežama. Sve je zvučalo kao novi val HDZ-a u srcu ljevičarskog uporišta. No, planove je, čini se, prekinulo uhićenje.

Trojica koja su prva privedena već su završila pred sucem istrage splitskog Županijskog suda. Određen im je istražni zatvor zbog opasnosti da utječu na svjedoke ili ponove djelo. Vrlo je vjerojatno da će ista odluka u petak dočekati i Ćaletu te ostale uhićene.

Svi se sumnjiče za nasilničko ponašanje iz mržnje, kazneno djelo za koje se može dobiti od pet mjeseci do pet godina zatvora. Osim toga, prijeti im još do godinu dana iza rešetaka zbog povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti iz mržnje.

