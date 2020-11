Zagrepčani: Kršenje mjera treba kazniti, ali ne toliko! 50 eura je sasvim dovoljno da se opametiš

Krunoslav Capak je najavio kako bi kazne za kršenje mjera mogle biti od 100 do 200 eura odnosno najviše 1500 kuna. Građani nam kažu kako su kazne potrebne, ali ne tako visoke

<p>Manjka medicinskog osoblja, prešli smo prag od četiri tisuće novozaraženih na dnevnoj bazi. Prvi pacijenti bi u zagrebačku Arenu trebali stići oko podneva iz KB Dubrava i Klinike za zarazne bolesti Dr. Fran Mihaljević. U bolnicama više nema mjesta i bilo je potrebno osigurati dodatne krevete za novozaražene. S druge strane, u subotu je u Zagrebu organiziran prosvjed protiv strožih mjera na kojem se okupilo desetak ljudi.</p><p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo<strong> Krunoslav Capak</strong> je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/683000/koronavirus-nove-informacije-7">HTV </a>prokomentirao nove mjere i rekao kako bi kazne za kršenje mjera trebale biti od 100 do 200 eura.</p><p>- Kada smo uveli one mjere prije nešto više od 10 dana, počela nam se krivulja izravnavati, imali smo jedan blagi uspon krivulje i mislili smo da je to vrh. Međutim prošloga tjedna brojka nam je opet počela naglo rasti, što je rezultiralo time da se išlo u dodatne mjere. Projekcije brojki nemamo, ali računamo da će se trend preokrenuti - rekao je. </p><p> </p><h2>Što kažu građani o kažnjavanju?</h2><p>Pitali smo građane treba li kažnjavati ljudi za nepridržavanje mjera.</p><p>- Mislim da se nepridržavanje mjera treba kažnjavati. 500 kuna je ok, ne previše, a opet dovoljno da se nekog upozori da ih idući put poštuje - rekla je prodavačica na zagrebačkom Laništu.<br/> <br/> - Ljudi se ponašaju neodgovorno i zato treba kažnjavati. Kad pogledam oko sebe, pola njih nosi masku ispod nosa ili usta. Trenutne su kazne prevelike, 50-ak eura bi bilo dovoljno - rekao nam je mladić iz Zagreba.</p><p><br/> <br/> - Mislim da se treba kažnjavati, ako svi nose onda neka svi nose. Iako mislim da je malo previše 500-1500 kuna, ali ako se mora... Nitko se ne mora bojati kazne ako se pridržava mjera, zar ne? - upitala nas je umirovljenica.</p><p>- Kad je već takva situacija, trebalo bi, ali trebamo prilagodbu od par dana pa onda nek mogu uvesti kažnjavanje. Možda bi za umirovljenike bilo previše 1500 kuna kazne, ali za nas ostale dovoljno da nas 'opameti' - rekao je stariji gospodin koji je na nakon našeg pitanja stavio masku na lice.</p><p>Jedna nam je trgovkinja rekla kako se velika većina ljudi ustvari drži mjera i obavezno nose maske.</p><p>- Bio je možda jedan slučaj kada gospodin nije nosio masku, opomenuli smo ga, čak ga je i zaštitar opomenuo pa je stavio. U principu 99% ljudi ima masku, a najčešće ju nekad zaborave staviti pa se onda ispričavaju,ali zasad problema nije bilo - rekla je prodavačica u dućanu odjećom.</p>