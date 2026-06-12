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PREDNJAČI FINANCIJSKI SEKTOR

Zagrepčani zarađuju najviše u državi: Evo kolika je neto plaća

Piše HINA,
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Zagrepčani zarađuju najviše u državi: Evo kolika je neto plaća
Foto: Canva

Najdeblje omotnice imaju zaposleni u financijskom sektoru, dok su najmanje plaće i dalje u proizvodnji odjeće. Prosjek u Zagrebu za 235 eura je viši od državnog.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za ožujak ove godine iznosila je 1.790 eura, što je nominalni rast za 2,1 posto u odnosu na veljaču i porast za 6,7 posto u odnosu na ožujak 2025., pokazuju podaci gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za ožujak ove godine iznosila je 1.497 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od toga iznosa. Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za ožujak ove godine isplaćena je u financijskim uslužnim djelatnostima, osim osiguranja i mirovinskih fondova, u iznosu od 2.535 eura.

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Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, u iznosu od 1.021 euro.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za ožujak ove godine na razini Hrvatske koja je iznosila 1.555 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 235 eura.

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Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za ožujak ove godine iznosila je 2.584 eura, što je porast za 2,3 posto u odnosu na veljaču i porast za 7,2 posto u odnosu na ožujak lani.

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