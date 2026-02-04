Obavijesti

SREĆA ILI...?

Zagrepčanin je digao 500.000 eura s lutrije: 'Imam posebnu strategiju, ali neću je otkriti'

Foto: Hrvatska lutrija

Radosnu vijest prvo je podijelio s ocem, a potom i s najužim članovima obitelji. Osvojeni iznos planira uložiti u renovaciju stana, što mu je, kako kaže, dugogodišnja želja

Na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije ovih je dana stigao sretni dobitnik iz Zagreba koji je u igri Eurojackpot pogodio dobitnu kombinaciju 5+1 te osvojio 517.369,70 eura.

Sretni dobitnik dugi niz godina svoje brojeve uplaćuje na istom prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na Meštrovićem trgu u Zagrebu. Najdraže su mu igre Loto 7, Loto 6, TV Bingo, Sve ili Ništa, te Eurojackpot, u kojem je ostvario ovaj vrijedan dobitak. Brojeve, kako kaže, uvijek bira nasumično – prema osjećaju i intuiciji. Ponekad se koristi i posebnom strategijom, no detalje nije želio otkriti.

- Dobitak sam provjeravao dva puta na službenim stranicama Hrvatske Lutrije jer jednostavno nisam mogao povjerovati da sam zaista osvojio taj iznos. Tek nakon provjere u aplikaciju sam se uvjerio da sam ja taj sretnik - priznao je dobitnik.

Radosnu vijest prvo je podijelio s ocem, a potom i s najužim članovima obitelji. Osvojeni iznos planira uložiti u renovaciju stana, što mu je, kako kaže, dugogodišnja želja.

Večeras je novo izvlačenje igre Loto 7 i nova šansa za osvajanje Jackpota u iznosu od 1.000.000,00 eura, a Jackpot u igri Joker iznosi 200.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Ni u ovom kolu nije pogođen glavni zgoditak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Dobitak 5+0 osvojilo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je iznos od 99.920,20 eura. Dobitak 4+2 pogodilo je 70 igrača, a pojedinačni iznos dobitka iznosi 5.768,50 eura.
