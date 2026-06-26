Zagrepčanin Matej (44) osvojio 'Sto milja Velebita': Trebala su mi 23 sata da istrčim 160 km!

Trčanjem se bavim već dugo, a Velebit Ultra Trail, ili 'Sto milja Velebita', počeo sam sanjati još 2018. godine, kad je ta utrka prvi put organizirana. Tad se nisam prijavio jer sam mislio da nisam spreman, no ubrzo mi je bilo žao. Tako je želja da je jednog dana istrčim s godinama sve jače tinjala, no trebalo je čekati osam godina da se utrka zaista ponovi. Kad se ove godine pružila prilika, bio sam siguran u to da sam spreman i vrlo sam sretan što sam to potvrdio rezultatom. Rekao nam je to Zagrepčanin Matej Ivančić (44), pobjednik ovogodišnje utrke "Sto milja Velebita", koja je bila proteklog vikenda. Ne samo da je u utrci pobijedio nego je postao prvi čovjek u povijesti koji je tih iznimno teških 160 kilometara istrčao za manje od 24 sata. Točnije - za 23 sata i 33 minute!