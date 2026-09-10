Zagrepčanin pokušao ubiti partnericu, detalji su užas: 'Oko ću ti iskopati!' Pogledajte kaznu

Zbog pokušaja ubojstva bivše intimne partnerice te prijetnji Z. E. iz Zagreba osuđen je na dvije godine i dva mjeseca zatvora na Županijskom sudu u Zagrebu. Uz zatvorsku kaznu izrečena mu je i sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu, kao i jednogodišnji zaštitni nadzor nakon izlaska iz zatvora, prenosi Jutarnji list.

Kako navode, prvi incident dogodio se 2021. u zagrebačkom stanu, nakon verbalnog sukoba između optuženika i oštećene. Prema zaključku suda, Z. E. tada je uzeo nož s namjerom da je usmrti te ju je zarezao po vratu. Žena je pritom zadobila tešku tjelesnu ozljedu.

Novi incident uslijedio je tri godine kasnije, ponovno u njezinu stanu. Nakon svađe oko salate Z. E. počeo je divljati, gurati stvari i naguravati oštećenu uza zid. Prijetio joj je da će joj iskopati oko ako mu ne preda ključ te da će je tim ključem ubosti, piše Jutarnji list.

Z. E. je prvotno bio optužen za pokušaj teškog ubojstva i obiteljsko nasilje. Međutim, Državno odvjetništvo tijekom sudskog postupka izmijenilo je optužnicu pa mu se na kraju sudilo za pokušaj ubojstva i prijetnju. Do izmjene pravne kvalifikacije došlo je na temelju iskaza oštećene.

Pred sudom je ispričala da tijekom odnosa sa Z. E. nije znala kako ga udaljiti iz svog života. Primila ga je u stan, no on ga potom nije htio napustiti. Nakon napada nožem policiji je najprije rekla da ju je napala nepoznata osoba. Objasnila je da je to učinila zbog srama, ali i zato što je u tom trenutku i sama bila pod utjecajem alkohola.

Kako su se neugodne situacije kasnije nastavile, a prijetnje je počela shvaćati ozbiljno, odlučila je slučaj prijaviti. O događajima je govorila i svojim prijateljicama. Na sudu je, međutim, rekla da ne smatra kako ju je Z. E. doista namjeravao usmrtiti, već da njegovu agresivnost povezuje s ovisnošću o alkoholu.

Negirao je kaznena djela

Optuženi Z. E. je tijekom postupka negirao počinjenje kaznenih djela. Tvrdio je da oštećena od njega pokušava ostvariti imovinsku korist i dobiti naknadu štete. Prilikom određivanja kazne sud je kao otegotnu okolnost uzeo u obzir činjenicu da Z. E. nije priznao djela niti je pokazao kajanje ili žaljenje.

S druge strane, sud je cijenio i niz olakotnih okolnosti. Z. E. dosad nije bio osuđivan, dijagnosticirano mu je više teških bolesti, a utvrđeno je i da je radno nesposoban. Osim ovisnosti o alkoholu, u prošlosti je bio ovisan i o drogama.

Sud je zaključio da je tijekom napada nožem mogla nastupiti i smrtna posljedica te da optuženik, kada konzumira alkohol, nije u stanju kontrolirati svoje ponašanje. Uz kaznu zatvora određeno mu je obvezno liječenje od ovisnosti o alkoholu, dok će nakon odsluženja kazne biti pod zaštitnim nadzorom još godinu dana.

Z. E. oslobođen je plaćanja troškova kaznenog postupka.