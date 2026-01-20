Napao ženu i vrijeđao je! Brani se: Bila je ljubomorna jer sam vodio kampanju Selak Raspudić

Zbog prijetnji i nasilja u obitelji stariji Zagrepčanin našao se na sudu. Kako stoji u nepravomoćnoj presudi, optuženi je proglašen krivim jer je u razdoblju od listopada 2024. do siječnja 2025., u namjeri da ponizi i zastraši suprugu, učestalo je vrijeđao pogrdnim riječima. Nazivao ju je ku*vom i štracom te ju je fizički napadao. Isključivao joj je struju i otvarao boce s plinom, a 28. siječnja 2025. oko četiri sata ujutro, u namjeri da je prestraši, rekao joj je:

"Uzet ću nož, mali ili veliki, ali ću vas sve razrezati i rasparati." Takvim je ponašanjem, kako navodi sud, suprugu ponizio te kod nje izazvao strah za osobnu sigurnost i život. Supružnici su u braku 37 godina.

Općinski kazneni sud u Zagrebu osudio ga je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca. Izrečena mu je djelomično uvjetna osuda, pri čemu mora odslužiti šest mjeseci zatvora, dok se preostali dio kazne u trajanju od osam mjeseci neće izvršiti ako u roku provjeravanja od tri godine od pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo.

Na sudu je optuženik porekao da je kaznena djela počinio na način kako mu se stavlja na teret optužnicom.

U svojoj obrani, iznesenoj na kraju dokaznog postupka, naveo je da riječi koje mu se stavljaju na teret nije izgovorio. Priznao je da je supruzi rekao da je štraca, ali je naveo da mu je to, kako kaže, navika.

- Nikada se nisam s nikim potukao, a kamoli prijetio nožem. Supruga mi je rekla da sam kokošar i klošar. Proveo sam određeno vrijeme nedužan u zatvoru i zbog toga mi je narušeno zdravlje - rekao je. Potom se osvrnuo i na obiteljske probleme vezane uz stan i njegovu prodaju te dodao:

- Problem je u tome što sam se uključio u politiku i počeo voditi kampanju Marije Selak Raspudić, a bio sam angažiran još od početaka s Mostom. Ona je za nju govorila svašta. U okviru te kampanje znalo se da su oni protivnici nasilja u obitelji pa su se ljudi čudili kad su čuli za što sam prijavljen. Moja supruga je izrazito ljubomorna, do te mjere da ne smijem ni u kafić u kojem ima žena. Ipak odem jer ne želim stalno gledati u pod - rekao je optuženik.

Svoj iskaz na sudu dala je i supruga. Navela je da ju je optuženik fizički napadao, isključivao struju i otvarao boce s plinom. Takvo ponašanje, prema njezinim riječima, započelo je nakon smrti njezine majke, odnosno u trenutku kada je započela prodaja stana, a novac od prodaje dala je djeci, a ne optuženiku.

Na posebno pitanje optuženika odgovorila je da, ako želi razvod, može podnijeti tužbu. Istaknula je da joj već dulje vrijeme govori kako to želi te da joj je prije tri mjeseca rekao da će dobiti poziv za raspravu, no poziv još nije stigao. Ako optuženik podnese zahtjev za razvod, rekla je da će ga sigurno potpisati.

"Sud je u cijelosti prihvatio iskaz oštećene kao vjerodostojan, istinit, dosljedan i uvjerljiv, s obzirom na to da je na logičan način u dva navrata opisala kako dinamiku cijelog događaja, čiju podlogu čine ranije narušeni odnosi s optuženikom vezani uz prodaju majčinog stana i podjelu novca, tako i pogrdne riječi te prijetnju koju joj je inkriminirane prigode uputio optuženik", zaključuje se u presudi.