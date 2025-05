Zagrepčanka (33): To je poput droge, lako se navučeš na seks s neznancima, s prijateljima...

Iako Hrvatska nije tipična destinacija seks turizma poput Tajlanda, Filipina, Kostarike, Dominikanske Republike, Španjolske ili Nizozemske, erotska i svingerska scena sve je raširenija diljem zemlje, osobito tijekom turističke sezone. Dok se s jedne strane promovira masovni turizam, s druge strane brojni turistički gradovi poput Dubrovnika, Splita ili Hvara donose mjere čednosti, zabranjujući šetnju u kupaćim kostimima i propisujući visoke novčane kazne za oskudno odjevene turiste – dok u isto vrijeme seks turizam tiho cvjeta.

Osim legalnih i ilegalnih okupljališta ljubitelja seksualnih sloboda, brojni hoteli sa spa i wellness sadržajima postaju neformalna središta okupljanja swingera i voajera. Nerijetko se ondje nalaze i ekshibicionisti koji prelaze granice dopuštenog i zakonitog, kao u nedavnom slučaju u Tuheljskim toplicama, gdje je 51-godišnjakinja prijavila muškarca koji je tijekom boravka u sauni počinio bludne radnje. Policija je potvrdila kazneno djelo, a slučaj je predan nadležnom državnom odvjetništvu.

Takvi slučajevi nisu iznimka, no često ostaju neprijavljeni – vjerojatno zbog porasta tolerancije ili nelagode žrtava.

Hrvatska se, iako to u javnosti ostaje tabu tema, već desetljećima pojavljuje na kartama specijaliziranih erotskih portala i agencija, koje je promoviraju kao raj za ispunjenje seksualnih fantazija. Od Istre do Dubrovnika, Lijepa Naša je ispunjena legalnim i ilegalnim svingerskim klubovima, skrovitim vilama, luksuznim jahtama, hotelima i plažama koje nude nesputane erotske užitke. Ova hedonistička grana života, iako službeno nepriznata kao oblik turizma, često dolazi u paketu s dobro organiziranom prostitucijom, na kojoj se obrću milijuni eura godišnje.

Još prije 13 godina, tadašnja studentica Turizma i hotelijerstva na Sveučilištu u Splitu, Ivana Gudelj, obradila je ovu temu u svom diplomskom radu pod naslovom „Seks turizam kao razvojna strategija destinacije“. Već tada je upozorila na prisutnost fenomena koji se u javnosti prešućuje:

– Ne smijemo zatvarati oči pred realnošću – seks turizam polako, ali sigurno zauzima svoje mjesto u hrvatskoj turističkoj ponudi. Zato je važno da se odgovorni u turizmu i vlasti pozabave ovim pitanjem i donesu zakone, ograničenja i pravila kako se ovaj oblik turizma ne bi razvio nekontrolirano i u krivom smjeru. Nužno je definirati zone u kojima bi bio dopušten, kao i odlučiti hoće li se prostitucija legalizirati – pisala je Gudelj.

Iako tada marginaliziran, seks turizam danas je realnost, a u sjeni službene tišine raste i svingerska scena, osobito uz jadransku obalu. Svinganje je, prema riječima poznavatelja, stil života koji prakticiraju obični ljudi svih društvenih slojeva – supružnici od 30 do 65 godina, koji žive među nama, neupadljivo, ali strastveno. Ne radi se samo o razmjeni partnera – već o cijeloj kulturi povjerenja, diskrecije i zajedničkih užitaka.

Posebno Istra prednjači po broju klubova, nudističkih plaža i svingerskih okupljališta. Jedna 33-godišnja Zagrepčanka, koja je svoja prva iskustva stekla konobareći u jednom sving klubu, opisala je svinganje kao:

– Kao ovisnost o heroinu. Navučeš se na seks s neznancima, s prijateljima, pred publikom. Bez srama, bez pitanja tko je tko. Sve se događa u trenutku.

Jedno od najpoznatijih mjesta svingerske scene u Hrvatskoj jest divlja plaža Punta Križ kod Rovinja. Ucrtana na gotovo svim erotskim kartama Europe, detaljno opisana na forumima i društvenim mrežama, ova plaža postala je simbol razuzdanog ljeta.

– Ne morate umrijeti da biste otišli u raj. Dovoljno je doći u Rovinj – napisao je jedan korisnik foruma, oduševljen viđenim.

Za mnoge je to mjesto izvan svakodnevnog morala – gdje stotine ljudi, parova i promatrača otvoreno prakticiraju seks. Prizori su eksplicitni, javni i neometani, unatoč pokušajima gradske vlasti da uvede red znakovima zabrane i angažiranim zaštitarima.

– Gledao sam kako djevojka ne napravi ni deset koraka, a već je s muškarcem. Oko nje tridesetak muškaraca... bio sam šokiran – opisao je jedan Puljanin svoje prvo iskustvo na toj plaži.

Neuspješan pokušaj zabrane

Svingerska plaža Punta Križ nalazi se na ulazu u Limski kanal s rovinjske strane. Duga je oko tristotinjak metara, a od pogleda s kopna zaštićena je šumom prošaranom puteljcima. Do plaže se dolazi iz pravca Rovinja, kroz naselje Monsena, a nakon ulaska u kamp Amarin započinje uski put dug oko 500 metara koji vodi ravno do plaže poznate po orgijama. Postalaje popularna prije tridesetak godina, kada su turisti, bježeći od gužve dvaju obližnjih kampova, tražili skriveni kutak za ljubav na plaži. I danas je to kamenita plaža s ravnim pločama, pravi raj za nesputani seks, gdje tijekom cijelog dana stotine parova i napaljenih promatrača javno orgijaju na otvorenom.

Sam boravak na plaži za orgije svingerima i voajerima pruža neslućene užitke, dok prizori znatiželjnike doslovno ostavljaju bez daha. Seksa je gotovo na svakom koraku, a prizori su toliko eksplicitni da nadmašuju i na tvrđe komercijalne porno-filmove. Zbog svoje popularnosti, plaža je osim za svingere i voajere, postala i izazov za razne znatiželjnike koji dolaze s kopna, mora, a ponekad je, prema svjedočanstvima, nadlijeću i manji zrakoplovi.

Kako bi se suzbilo seksualno razuzdano ponašanje i javne orgije na svingerima omiljenoj plaži Punta Križ.

Grad Rovinj je u suradnji s Turističkom zajednicom, još sredinom ljeta 2013. godine, postavio upozoravajuće znakove i angažirao zaštitare koji su imali zadatak nadzirati sve što se na plaži događa. Duž cijele plaže tada su postavljeni višejezični znakovi s jasnim upozorenjem da se zabranjuje seksualni egzibicionizam, bludne radnje i bilo kakvo ponašanje koje bi moglo povrijediti moralne osjećaje građana i turista.

Unatoč prisutnosti zaštitara i propisanim novčanim kaznama u visini od oko 200 eura, svingerska plaža se održala sve do danas, ne gubeći na svojoj popularnosti među domaćima i strancima. O čarima seksa na otvorenom ranije smo razgovarali s bračnim parom iz Ljubljane, koji godinama ljetuje u kampu Polari pokraj Rovinja.

– Godinama dolazimo u Rovinj samo zbog ove plaže, gdje s drugima uživamo u seksualnim igricama. Čim kročimo na plažu, u nama sve proključa – tada popuštaju kočnice. Nema srama od pogleda drugih, a i nismo ljubomorni jedno na drugo. Vjerovali ili ne, izmjena partnera čak nam je učvrstila brak. Volim gledati suprugu kako iz publike odabire drugog muškarca i vodi ljubav s njim. Ona meni uzvrati tako što mi izabere partnericu koja se sa mnom zabavlja. Dok vodimo ljubav s drugima, obavezno se držimo za ruke. To je neopisiv osjećaj. S plaže se uvijek vraćamo sretniji i povezaniji – ispričao je 53-godišnji G. P., bankar iz Ljubljane, držeći za ruku svoju suprugu, poznatu liječnicu.

Istra je raj za svingere

Swing klubovi u Hrvatskoj, iako formalno skriveni iza naziva raznih „udruga“ zbog zakonskih ograničenja, zapravo su oaze seksualne slobode, diskrecije i erotske razmjene. Ilegalni ili polulegalni, njih je desetine. Zemljopisna karta Hrvatske gotovo je načičkana lokacijama povezanim sa svingerskom scenom: Istra, Kvarner, Zadar, Split, Makarska, Dubrovnik, Zagreb, Zagorje, Banovina, otoci poput Lošinja, Brača, Hvara, Krka, Raba, Korčule, veći dio Dalmacije i Slavonije te Zagorje i Međimurje – svi su postali pravi raj za svingere. Istra prednjači po broju klubova, seks-plaža i prostora za okupljanje svingera, ugosteći najveći broj swingera u jednom danu.

Zaposlenica jednog istarskog swing kluba otvoreno je podijelila kako to izgleda iznutra:

– Ljudi čim uđu, mijenjaju se. Kao da padne maska. Svi žele isto: doživjeti nešto ludo, oslobođeno. Tamo se ne pita tko si, što si – samo se komunicira jezikom seksa. Ja imam obitelj, ali kad sam prvi put ušla, znala sam da se više neću vratiti istom životu. To moraš doživjeti da bi razumio. U klubu vladaju razni rituali: netko pije, netko gleda filmove, netko se ljubi, a drugi već razmjenjuju partnere u jednoj od soba. Seksualne fantazije nemaju granica, od najnježnijih do sado-mazo igara. To da bi se razumjelo, mora se probati. Jednom kada si unutra nije te briga što će netko misliti o vama jer tamo su svi sa istim ciljem. U sving klub se u pravilu uđe normalan, odmah po ulasku jednostavno poludiš a pred jutro izlaziš, opet normalan – dojmljiva je bila zaposlenica jednog svingeraja. Jedna vlasnica kluba naglašava:

– Swing nije varanje. To je druga dimenzija seksualnog života. Ljudi koji to ne razumiju, neka ni ne pokušavaju. Mi Hrvati se puno seksamo, ali potajno. No, to se mijenja. Svingerski kruzeri, poput luksuznog broda Azamara, koji je sidrio kod Šibenika i Dubrovnika, naplaćuju dan krstarenja i do 6000 eura – i puni su.

Jadran pun seksualnih nomada

Morem krstare jahte i mini kruzeri rezervirani isključivo za seksualne nomade.

Ove godine, na otočiću Obonjan kod Šibenika, održava se petodnevni festival “Spicy Island” – okupljanje više od 600 swingera iz cijelog svijeta, od 28. lipnja do 2. srpnja. Iako se u Hrvatskoj na seks turizam još uvijek gleda s podozrenjem, ovakva okupljanja jasno pokazuju da je Lijepa Naša sve traženija destinacija seksualno slobodnih ljudi, koji svoje fantazije ne žele skrivati.

Seks turizam u Hrvatskoj nije službeno priznat, ali njegova infrastruktura, tržište i potražnja – jasno postoje. Od Raba do Rovinja, od luksuznih vila i skrivenih plaža do swing klubova i festivala, Hrvatska je na mapi erotskih destinacija Europe.

Dok crkveni velikodostojnici i dio političara to i dalje odbacuju kao devijaciju, stvarnost govori drugačije: seks prodaje, seks privlači – i seks se događa, usprkos tišini.

Punta Križ plaža za koju svi znaju

Jedno od najpoznatijih mjesta svingerske scene u Hrvatskoj jest divlja plaža Punta Križ kod Rovinja. Ucrtana na gotovo svim erotskim kartama Europe, detaljno opisana na forumima i društvenim mrežama, ova plaža postala je simbol razuzdanog ljeta.

I bivša časna sestra aktvina je svingerica

Postoje različiti profili svingera – od onih koji uživaju isključivo u promatranju, do onih koji prakticiraju ekstremnije oblike erotike. U klubovima su, kažu, liječnici, odvjetnici, poduzetnici, političari, profesori, sportaši. Jedna od ikona scene čak je i bivša profesorica teologije iz Zagreba, nekada i časna sestra – danas aktivna svingerica.

Svingeri otkrivaju što ih pokreće

To je kao ovisnost o heroinu. Navučeš se na seks s neznancima, s prijateljima, pred publikom...

Klubovi u kojima se ne pita tko si

1) Ilegalnih ili polulegalnih njih je desetine – najviše u Istri, Zagrebu, Splitu i duž jadranske obale

2) Prostori su prilagođeni nesputanim užicima

3) Gostima se nude razne sprave kako bi užitak bio veći

4) Seks turizam u Hrvatskoj nije službeno priznat, ali njegova infrastruktura, tržište i potražnja – jasno postoje.