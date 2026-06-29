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Srbiju se topi na gotovo 40 stupnjeva: Traže zabranu rada na otvorenom usred dana...

Piše HINA,
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Srbiju se topi na gotovo 40 stupnjeva: Traže zabranu rada na otvorenom usred dana...
Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/REUTERS

Prema prognozi RHMZ-a, toplotni val nastavlja se do 2. srpnja, do kad će maksimalna temperatura u većini mjesta biti od 36 do 39 stupnjeva

Gradovi u Srbiji u ponedjeljak bilježe rekordne temperature ove godine od 39 stupnjeva, a čak i u planinskim predjelima živa na termometru dosegnula je 30 stupnjeva, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) od 15 sati, dok su vlasti u Beogradu izložene kritikama zbog loše reakcije u ekstremnim uvjetima. Temperatura od 39 stupnjeva registrirane su u Zrenjaninu, Kikindi i Ćupriji, 38 u Novom Sadu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Negotinu i Nišu, a sa 37 stupnjeva slijede Palić, Sombor, Bela Crkva, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Zaječar i Vranje.

U Beogradu je u već jutros 8 sati bilo 30 stupnjeva.

U Kraljevu, Kuršumliji i Dimitrovgradu izmjereno je 36 stupnjeva, a u Požegi 35.

Nešto niže temperature zabilježene su u planinskim predjelima i višim područjima – na Crnom Vrhu i planini Zlatibor - 31 stupanj, a u uobičajeno najhladnijoj Sjenici čak  30 stupnjeva.

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Najniža temperatura u 15 sati registrirana je na području zimskog ski centra Kopaonika - 24 stupnja. 

Prema prognozi RHMZ-a, toplotni val nastavlja se do 2. srpnja, do kad će maksimalna temperatura u većini mjesta biti od 36 do 39 stupnjeva.

Tropske temperature u srbijanskoj prijestolnici prate i oštre kritike koje oporba i civilne udruge upućuju na adresu beogradskih vlasti da na gradskim ulicama nije osigurano dovoljno cisterni s vodom za osvježenje, te da nisu primijenjene propisane mjere za zaštitu radnika na otvorenom koji su najizloženiji visokoj temperaturi.

Oporbeni Zeleno-lijevi front (ZLF) ocijenio je danas da je razlog što se građani ne mogu rashladiti i teško dišu na ulicama Beograda to što vlast "godinama bespoštedno siječe drveće, betonira svaku slobodnu površinu i gradi grad za profit investitora, a ne za interes građana".

Vlastima su upućeni zahtjevi da se tijekom tropskog toplotnog vala rad na otvorenom svede na "nužne poslove" i zabrani od 11 do 16 sati, ali bez smanjivanja dnevnica, te da se poprave sve javne česme i postave cisterne s pitkom vodom. 

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