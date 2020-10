Drama u KB Dubrava: Optužbe pljušte, šalju im inspekciju...

Liječnica iz KB Dubrava tvrdi kako su uvjeti u kojima pacijenti borave očajni. K tome, neki su ostali bez lijekova zbog duga prema veledrogerijama

<p>Osoblje na izmaku snaga zbog pandemije. Problemi s nedostatkom lijekova zbog milijardi kuna dugova veledrogerijama. Obračuni šefova, doktora koji pripadaju različitim političkim frakcijama. Prema anonimnom pismu djelatnice KB-a Dubrava, pacijenti čak svaki dan ne dobiju hranu, a neki spavaju potpuno goli, bez pidžama (?!).</p><p>Ako je i pola onoga što tvrde članovi obitelji pacijenata i dio liječnika - anonimno - istina, “Covid-bolnica” u Dubravi u katastrofalnoj je situaciji. Kontaktirali smo u ponedjeljak u nekoliko navrata čelne ljude KB-a Dubrava, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor na optužbe.</p><p>- Situacija je dramatična. Činjenica jest da nemamo dovoljno sestara ni liječnika, ponajmanje infektologa, a sve se prelama na leđima pacijenata. Ono što piše u pismu sve je istina i zaista nema dovoljno lijekova, nema osoblja koje bi ih administriralo, ne funkcioniraju prehrana ni higijena - potvrdio nam je izvor iz KB-a Dubrava, koji je iz razumljivih razloga želio ostati anoniman.</p><h2>'Ne znam što je s mlijekom'</h2><p>Dojave čitatelja 24sata, anonimno pismo očajne zaposlenice, pa ostavka voditelja Službe za unapređenje i osiguranje kvalitete... U Dubravi, čini se, nedostaje svega.</p><p>- Moja majka je pacijentica u KB-u Dubrava, završila je ondje zbog korone. Tamo je već četiri dana, s tim da mi ne možemo dobiti nikakve informacije službenim putem, a ono što sam ja dobila iz privatnih izvora, to je prestrašno i za pacijente i doktore - ispričala nam je jedna čitateljica 24sata.</p><p>- Ni djelatnici ni pacijenti nemaju što jesti, nemaju normalno organiziran sanitarni čvor, sestre padaju s nogu, svi borave u istim prostorijama. Ti ljudi koji tamo leže, i da dobiju obrok, ne mogu ga sami jesti, a nema ih tko nahraniti jer je premalo ljudi. Mislim da su svi u prestrašnom položaju, počevši od toga da su respiratorni bolesnici smješteni u podrumu, gdje nema normalne ventilacije. Kako su mi rekli, imaju jedan WC koji je Bogu iza nogu, skroz otraga. Ja ovo ne bih znala da nije moja mama tamo završila. Uporno ne mogu dobiti nikoga od kolega da mi kao članu obitelji kažu što mi je s mamom, vjerojatno postoji razlog zbog kojeg ne mogu govoriti...</p><h2>Potresno pismo liječnice</h2><p>U anonimnom pismu koje je u ponedjeljak liječnica iz KB-a Dubrava poslala medijima stoji da neki bolesnici ne dobiju hranu.</p><p>- Na kolicima iz kuhinje ne dođe pladanj s imenom pojedinih bolesnika iz nepoznatog razloga. U nekoliko sam navrata nazvala našu kuhinju te apelirala na problem, na što je odgovoreno da će obrok doći. (...) Sutradan u vizitama bolesnici su mi potvrdili da obrok nisu dobili, a isto navode i drugi bolesnici po sobama...</p><p>Ministar Vili Beroš rekao je da u Dubravu hitno šalje inspekciju.</p><h2>Peršec: Može se dogoditi da se propustio obrok</h2><p>- Žao mi je da takvi medijski natpisi zacrnjuju rad našeg primarno respiratorno-intenzivističkog centra u KB Dubrava, koji je izrazito dinamičan od ožujka ove godine kada smo osnovani - rekla je u Dnevniku N1 televizije <strong>Jasminka Peršec</strong>, Predstojnica Klinike za anesteziologiju KB Dubrava i predsjednica Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu. Kaže da su iscrpljeni "velikim brojem smjena i dežurstava koje moraju raditi jer je porast dolazaka i hospitaliziranih bolesnika drastičan, eksponencijalan."</p><p>- To su velike brojke. Iako smo velika kuća i navikli smo zbrinjavati veliki broj bolesnika ovo je zaista u kratkom vremenskom periodu veliki priljev bolesnika - istaknula je Peršec i dodala da će sve institucije odraditi sve provjere kako bi utvrdili što se doista dogodilo.</p><p>- Voditelj sam intenzivističkog centra i odgovorno mogu reći da centar u kojemu se trenutno nalazi 28 najtežih bolesnika - nema da im bilo što nedostaje. Svaki od tih bolesnika dobio je maksimalnu skrb. Prema tome, nikakva situacija manjka lijekova, infuzija, prehrane ne postoji - rekla je.</p><p>Komentirajući navode o propuštenim obrocima kaže da se može dogoditi da se propustio obrok ili da kasni.</p><p>- Loše je ako se to dogodi više puta, ali ne vjerujem da su lijekovi, infuzija i ostalo bili nedostatni - kaže, a za navode da su pacijenti goli pojšnjaca da pacijenti u svakoj jedinici intenzivne medicine u Hrvatskoj i svijetu nemaju odjeću jer ih cijelo vrijeme monitoriraju i rade različite postupke. </p><p> </p>