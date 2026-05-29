Zagrepčanka: 'Taksist je vožnju naplatio 320 eura. To je strašno. Čovjek mi je plakao u trgovini...'

Čovjek mi je plakao u trgovini, to je strašno, to je organizirani kriminal, rekla nam je I.M. zaposlenica jedne od trgovina na zagrebačkom aerodromu komentirajući slučaj skupih taksi računa u Zagrebu. Naime, pokazala nam je račun koji je izdan za vožnju od centra grada do zagrebačkog aerodroma, a iznosi čak 320 eura.

- Radim na aerodromu, došao je stariji gospodin i rekao mi je da nema više novca jer mu je taksist naplatio vožnju 320 eura, zamolila sam ga da slikam račun a nakon toga smo otišli na policiju koja nam je rekla da ne mogu ništa pošto je račun već izdan - ispričala nam je I.M.

Dodala je i kako je kontaktirala Državni inspektorat koji im je rekao da su im ruke vezne. Državnom inspektoratu smo i mi poslali upit, a objavit ćemo ga kada dobijemo odgovor.

- Taj gospodin, taksist, poznat je po tome što naplaćuje tako skupe vožnje. Toga nema ni u filmovima. Pitanje je je li cjenik na istom mjestu, pitanje je koliko je ljudi do sada uspio prevariti - govori I.M.

Na računu stoji naziv tvrtke Andreicar2001 j.d.o.o., a kao operater je naveden Mateo Kljajić, ujedno i vlasnik tvrtke. Prema dostupnim podacima tvrtka je u 2024. godini imala dva zaposlenika čija je prosječna plaća bila 422 eura. Ukupni prihodi tvrtke bili su 41.000 eura a neto dobit 7.400 eura.

Pokušali smo kontaktirati, ali ne javlja se na telefon.

Podsjetimo, medijima se početkom godine javio čovjek kojem su četiri kilometara vožnje naplaćena 250 eura, a tvrdio je da se radi o istom taksistu. Taksist je pak tvrdio da mu se čovjek pomokrio po sjedalu pa da mu je zato naplatio iznos od 250 eura za prilično kratku vožnju. O istom vozaču se pisalo i prije dvije godine kad je ženi naplatio vožnju od 3,5 kilometara čak 70 eura.